Жителей Котовска попросили не покидать дома из-за пожара на складе Wildberries

Глава тамбовского города Котовска Алексей Плахотников посоветовал местным жителям не выходить из дома, чтобы не отравиться угарным газом из-за пожара на складе Wildberries. Возгорание началось ночью после атаки БПЛА.

Господин Плахотников попросил горожан держать закрытыми окна и балконы, а также воспользоваться доставкой продуктов и необходимых товаров. «На складском комплексе Wildberries сильный пожар, дым и смог быстро распространяются на город. Во избежание отравления угарным газом и продуктами горения убедительно прошу вас воздержаться от активного перемещения по городу в ближайшие два дня»,— написал он в «Максе».

Над Тамбовской областью за ночь сбили 16 беспилотников. Площадь начавшегося после атаки БПЛА пожара на логистическом центре Wildberries уже выросла с 40 тыс. до 100 тыс. кв. м. Пострадал один из работников, он получил сотрясение мозга от взрывной волны.