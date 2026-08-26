Жителей Котовска попросили не покидать дома из-за пожара на складе Wildberries
Глава тамбовского города Котовска Алексей Плахотников посоветовал местным жителям не выходить из дома, чтобы не отравиться угарным газом из-за пожара на складе Wildberries. Возгорание началось ночью после атаки БПЛА.
Господин Плахотников попросил горожан держать закрытыми окна и балконы, а также воспользоваться доставкой продуктов и необходимых товаров. «На складском комплексе Wildberries сильный пожар, дым и смог быстро распространяются на город. Во избежание отравления угарным газом и продуктами горения убедительно прошу вас воздержаться от активного перемещения по городу в ближайшие два дня»,— написал он в «Максе».
Над Тамбовской областью за ночь сбили 16 беспилотников. Площадь начавшегося после атаки БПЛА пожара на логистическом центре Wildberries уже выросла с 40 тыс. до 100 тыс. кв. м. Пострадал один из работников, он получил сотрясение мозга от взрывной волны.
Площадь пожара на логистическом центре Wildberries в Котовске, который начался после атаки БПЛА 26 августа 2026 года, выросла с 40 тыс. до 100 тыс. кв. м.
Губернатор Евгений Первышов сообщал, что 18 июля 2026 года логистический центр Wildberries в Котовске уже подвергался атаке беспилотников, в результате которой погибли семь человек и пострадали 25 сотрудников. После того инцидента объект возобновил работу через пять дней.
Пожар на складе Wildberries в индустриальном парке «Коледино» в Подольске также возник после атаки беспилотников 16 августа 2026 года. В том случае все сотрудники склада были эвакуированы заблаговременно, и заказы перенаправили на другие объекты.