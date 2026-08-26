Склад Wildberries в Котовске полностью сгорел после атаки БПЛА

После ночной атаки беспилотников на Котовск полностью сгорел логистический центр Wildberries, сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. По его словам, удалось сбить 16 беспилотников, однако три дрона «успели нанести удар по зданию склада».

Губернатор уточнил, что пострадали два человека: 19-летний молодой человек получил сотрясение мозга, у 49-летней женщины — перелом пальца. Жертв и большого количества пострадавших удалось избежать благодаря своевременной эвакуации, уточнил он. «Сегодня проведу отдельное совещание по дальнейшему трудоустройству всех, кто работал на складе Wildberries. Люди не должны остаться без работы»,— добавил господин Первышов.

Площадь пожара на складе Wildberries оценивалась в 100 тыс. кв. м. В предыдущий раз этот склад был атакован в июле, тогда погибли семь человек. Глава тамбовского города Котовска Алексей Плахотников посоветовал местным жителям не выходить из дома, чтобы не отравиться угарным газом из-за пожара.