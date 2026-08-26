Склад Wildberries в Котовске полностью сгорел после атаки БПЛА
После ночной атаки беспилотников на Котовск полностью сгорел логистический центр Wildberries, сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. По его словам, удалось сбить 16 беспилотников, однако три дрона «успели нанести удар по зданию склада».
Губернатор уточнил, что пострадали два человека: 19-летний молодой человек получил сотрясение мозга, у 49-летней женщины — перелом пальца. Жертв и большого количества пострадавших удалось избежать благодаря своевременной эвакуации, уточнил он. «Сегодня проведу отдельное совещание по дальнейшему трудоустройству всех, кто работал на складе Wildberries. Люди не должны остаться без работы»,— добавил господин Первышов.
Площадь пожара на складе Wildberries оценивалась в 100 тыс. кв. м. В предыдущий раз этот склад был атакован в июле, тогда погибли семь человек. Глава тамбовского города Котовска Алексей Плахотников посоветовал местным жителям не выходить из дома, чтобы не отравиться угарным газом из-за пожара.
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов 26 августа 2026 года сообщил, что над регионом за ночь было сбито 16 беспилотников, а площадь пожара на логистическом центре Wildberries в Котовске увеличилась с 40 тыс. до 100 тыс. кв. м. Глава тамбовского города Котовска Алексей Плахотников посоветовал жителям не выходить из дома, держать закрытыми окна и балконы, а также пользоваться доставкой продуктов, чтобы не отравиться угарным газом и продуктами горения.
Предыдущая атака беспилотников на склад Wildberries в Котовске произошла 18 июля 2026 года, когда погибли семь сотрудников маркетплейса, а еще 25 человек пострадали. Тогда Минобороны РФ сообщало о 16 сбитых над Тамбовской областью беспилотниках.
Похожие инциденты со складами Wildberries фиксировались в августе 2026 года: 2 августа в Самарской области склад площадью 160 тыс. кв. м полностью выгорел после атаки БПЛА; 3 августа во Владимирской области после атаки БПЛА пострадали четыре человека и склад горел на площади 100 тыс. кв. м; 4 августа в Ленинградской области также произошел пожар на складе Wildberries после атаки беспилотников, а 5 августа в Тульской области СКР возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на логистический центр Wildberries, где пострадал один человек.