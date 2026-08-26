В КБР задержаны 11 участников террористической ячейки

В Зольском районе Кабардино-Балкарской Республики силовики задержали 11 участников ячейки одной из международных террористических организаций (МТО). По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, которые приводит «РИА Новости», фигуранты занимались пропагандой радикальной идеологии на территории Адыгеи и Кабардино-Балкарии, а также совершали насильственные акции в отношении граждан, не разделяющих их взгляды.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в ее деятельности).

Судом всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Мария Хоперская