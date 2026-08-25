Северный обход Махачкалы построят до 2028 года за 21,2 млрд рублей

В Дагестане выбраны победители шести конкурсов на строительство автодороги Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала (Р-215) на участке северного обхода Махачкалы. Общая сумма контрактов составляет 21,2 млрд рублей. Сведения опубликованы на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает ФКУ Упрдор Кавказ Федерального дорожного агентства. Торги проводились на выполнение работ первого, второго, третьего, четвёртого, шестого и седьмого этапов. Срок исполнения госконтрактов — до 30 ноября 2028 года.

В каждом из конкурсов участвовали две или три компании. Имена победителей не раскрываются. Контракты на данный момент не заключены.

Победители первого и второго этапов предложили по 4,2 млрд рублей за каждый, третьего и четвёртого — по 3,9 млрд рублей, шестого — 3,8 млрд рублей, седьмого — 1,5 млрд рублей. Предложенные суммы совпали с начальными ценами аукциона.

Мария Хоперская