Ростовский суд частично удовлетворил иск департамента имущества на 60 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области взыскал с ИП Анны Багдасарян 3,75 млн руб. в пользу городского департамента имущественно-земельных отношений за пользование земельным участком без договора, отказав во взыскании остальных 56,8 млн руб. в связи с истечением срока исковой давности. Решение суда опубликовано в картотеке дела.

Департамент добивался взыскания 31 млн руб. неосновательного обогащения за период с 2009 по 2025 год, а также 25,8 млн руб. процентов. Суд применил трёхлетний срок исковой давности и исключил из расчёта период до 9 февраля 2023 года.

За период с февраля по октябрь 2023 года суд взыскал 1,06 млн руб. арендной платы. Начиная с октября 2023 года — когда предприниматель должна была получить участок в собственность — расчёт производился по ставке земельного налога и составил 2 млн руб. за весь период. Проценты за пользование чужими денежными средствами определены в размере 679 тыс. руб. Их начисление продолжается: на сумму 2,16 млн руб. — до 1 декабря 2026 года, на сумму 3,07 млн руб. — до фактической оплаты.

Суд отклонил довод ответчика о наличии права постоянного бессрочного пользования, указав, что ранее установленные обстоятельства не имеют преюдициального значения для рассматриваемого спора.

Тат Гаспарян