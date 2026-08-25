«Автоматизация неизбежно повышает риски последствий ошибочного диагноза»

С 1 марта 2027 года медорганизации будут автоматически уведомлять МВД о выявлении у водителей противопоказаний к управлению транспортным средством. Это позволит оперативно лишать их прав, сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Новый порядок фактически создает механизм постоянного информационного взаимодействия между системой здравоохранения и МВД в отношении медицинских противопоказаний и ограничений к управлению транспортными средствами, комментирует «Ъ-Кавказ» адвокат Ставропольской краевой коллегии адвокатов Дарья Верещагина.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

«Сейчас медицинское освидетельствование водителя проводится в предусмотренных законом случаях, в том числе при получении и замене водительского удостоверения. При этом заболевание, препятствующее безопасному управлению автомобилем, может возникнуть значительно раньше следующего освидетельствования. Именно этот временной разрыв законодатель и пытается устранить за счет электронного обмена сведениями. При этом новый механизм не означает автоматического прекращения права управления при выявлении любого заболевания.

Закон разграничивает медицинские показания, противопоказания и ограничения к управлению транспортом. Перечни таких заболеваний и состояний уже утверждены распоряжением Правительства РФ от 12 апреля 2025 года № 892-р и действуют с 1 сентября 2025 года. К медицинским противопоказаниям относятся отдельные психические расстройства и расстройства поведения, в том числе шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, расстройства настроения и некоторые невротические расстройства, расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, эпилепсия, а также отдельные заболевания органов зрения. При этом сам факт наличия диагноза не всегда означает невозможность управления автомобилем.

Например, для ряда психических расстройств имеет значение их хронический и затяжной характер с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися проявлениями. От противопоказаний необходимо отличать медицинские ограничения и показания. Ограничение может означать невозможность управления только определенной категорией транспортных средств.

В частности, установлены различные требования к остроте и полю зрения для категорий A, B, C и D, а для отдельных категорий учитываются и другие нарушения здоровья. Медицинские показания, напротив, позволяют управлять автомобилем при соблюдении определенных условий — например, с автоматической трансмиссией или ручным управлением, с использованием средств коррекции зрения либо слуха. Поэтому объединять весь перечень понятием “диагнозы, за которые будут лишать прав” юридически неправильно. Если в ходе оказания медпомощи выявлено заболевание, являющееся медицинским противопоказанием к управлению транспортным средством, медицинская организация должна направить водителю и МВД уведомление о необходимости пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование. На его прохождение водителю предоставляется три месяца.

Существенным является то, что закон связывает начало трехмесячного срока именно с получением водителем уведомления, а не с датой постановки диагноза или передачи информации в МВД. На практике это потребует возможности достоверно установить момент получения уведомления, поскольку непрохождение освидетельствования в установленный срок само по себе может стать основанием для прекращения права управления. Отдельного внимания потребует ситуация, когда первоначальный диагноз впоследствии не подтверждается. Медицинские сведения будут передаваться между государственными информационными системами и непосредственно влиять на возможность человека управлять автомобилем. Поэтому наряду с оперативной передачей информации должен существовать столь же эффективный механизм ее корректировки при медицинской или технической ошибке. Вопрос ответственности медицинских организаций также, вероятно, станет одним из наиболее сложных на практике. Федеральный закон № 200-ФЗ не вводит специальной гражданско-правовой ответственности за ошибочную передачу сведений.

Вместе с тем, если такая ошибка повлечет прекращение права управления и причинит водителю убытки, возможность их взыскания будет оцениваться по общим правилам гражданского законодательства при наличии противоправности, причинной связи и доказанного размера ущерба. Отдельные последствия новый механизм может иметь и в сфере страхования. Пока право управления транспортным средством формально не прекращено, само выявление заболевания или направление на внеочередное освидетельствование не означает отсутствия у водителя права управления и само по себе не является основанием для отказа потерпевшему в выплате по ОСАГО.

Если же право управления уже прекращено, для виновника ДТП могут возникнуть дополнительные последствия, в том числе предусмотренный законом об ОСАГО регресс страховщика. В отношении КАСКО последствия будут зависеть прежде всего от условий конкретного договора и правил страхования. Водителю, получившему уведомление и не согласному с диагнозом, важно не игнорировать процедуру и не пропустить трехмесячный срок. Необходимо получить медицинскую документацию, результаты обследований, при необходимости заключение профильного специалиста и пройти внеочередное освидетельствование.

При наличии ошибки основное значение будут иметь именно медицинские доказательства, подтверждающие отсутствие соответствующих противопоказаний или ограничений. В целом новый порядок позволяет государству быстрее реагировать на заболевания, которые действительно могут создавать угрозу безопасности дорожного движения. Вместе с тем автоматизация обмена медицинской информацией неизбежно повышает риски последствий ошибочного диагноза или некорректно переданных сведений. Поэтому эффективность нового механизма будет зависеть не только от скорости взаимодействия медицинских организаций и МВД, но и от качества процессуальных гарантий для водителя. Чем быстрее государственная система способна ограничить право человека на основании медицинских данных, тем более оперативным и доступным должен быть механизм исправления ошибки и восстановления этого права».