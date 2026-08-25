Военный суд в Ростове вынес приговор обвиняемому в пособничестве террористам

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Ингушетии Багаудину Ахметову, которого обвиняли в пособничестве деятельности террористического незаконного вооруженного формирования и участию в нем (по ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 205.5, ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 208 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Следствие установило, что летом 2023 года Ахметов согласился содействовать в деятельности НВФ. В частности, он предоставил свой дом для конспиративного проживания руководителя формирования, скрывавшегося от правоохранительных органов.

Суд назначил Ахметову 13 лет колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Константин Соловьев