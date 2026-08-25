На Кубани продажи БАДов для похудения выросли на 68% за год

Аптечные продажи средств для снижения веса в Краснодарском крае в первом полугодии 2026 года достигли 189,7 млн руб., увеличившись на 68% год к году. Число проданных упаковок выросло еще сильнее — на 70%, до 373,7 тыс. упаковок. Такие данные «Review. Юг России» предоставили в пресс-службе аналитической компании DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Средняя стоимость упаковки при этом практически не изменилась: цена составила 508 руб. против 513 руб. годом ранее. На онлайн-продажи пришлось около 8% выручки — 16,1 млн руб. В первом полугодии 2025 года их доля составляла 5%. В целом на Кубань приходится более 79% всех продаж этой категории БАДов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

Лидером продаж в Краснодарском крае стал «Витамир Псиллиум», на который пришлось 30% продаж в денежном выражении. Далее следуют «Витамир Slimtabs Синефрин/альфа-липоевая кислота» с долей 11%, «Фительканор L-карнитин Power» и «Оптифайбер» — по 5%. На «Evalar Laboratory Берберин» пришлось 4%.

В соседней Адыгее динамика оказалась противоположной. Аптечные продажи снизились на 4%, до 3,19 млн руб., а количество реализованных упаковок — на 5%, до 5,7 тыс. Средняя стоимость упаковки выросла на 1%, до 561 руб. Доля онлайн-продаж составила 17% против 9% годом ранее.

Наиболее популярным продуктом в республике также оказался «Витамир Псиллиум» — 13% продаж в рублях. По 5% пришлось на «Оптифайбер», «Allvit CLA Slim», «Allvit Slim Complex». Еще 4% занял «Solgar Псиллиум» — клетчатка кожицы листа.

В России в целом аптечные продажи этой категории за первое полугодие выросли на 24%, до 1,79 млрд руб. Количество проданных упаковок увеличилось на 14%, до 2,92 млн, а средняя стоимость упаковки выросла на 8%, до 614 руб. Онлайн-продажи составили 40% от общего объема в денежном выражении против 26% годом ранее.

В федеральном масштабе крупнейшую долю продаж также занял «Витамир Псиллиум» — 10%. Далее следуют «Evalar Laboratory Берберин» с 7%, «Эвалар Турбослим Ночь усиленная формула» — 6%, «Оптифайбер» и «Эвалар Липотропный фактор Anti-Age» — по 5%.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что по итогам первого полугодия лидером по объему аптечных продаж в денежном выражении в Краснодарском крае оказался препарат от диабета второго типа и для снижения веса «Тирзетта» с долей 2,7% и объемом продаж почти 1,2 млрд руб. Второе место занимает препарат из той же группы — «Семавик» (1,3%, 580 млн руб.), а третье — его аналог «Седжаро» (1,1%, 479 млн руб.). В топ-10 также вошли такие бренды, как «Эликвис», «Форсига», «Велгия» и другие. Примечательно, что в списке лидеров по выручке присутствует и «Омепразол», но уже на десятой позиции с долей 0,5% и объемом 235 млн руб. По мнению аналитиков, это подчеркивает разницу в ценовой категории: несмотря на высокий спрос, низкая стоимость единицы товара не позволяет препарату занять высокие строчки в денежном рейтинге.

Подробнее о резком росте продаж биологически активных добавок (БАДов) для похудения на юге России и причинах этого явления читайте в материале «Review. Юг России» — «Потребитель бьет на БАД».

Нурий Бзасежев