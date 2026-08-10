На Кубани лидером по объему продаж в рублях стал препарат для похудения

По итогам первого полугодия лидером по объему аптечных продаж в денежном выражении в Краснодарском крае оказался препарат от диабета второго типа и для снижения веса Тирзетта с долей 2,7% и объемом продаж почти 1,2 млрд руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе аналитической компании DSM Group.

Второе место занимает препарат из той же группы Семавик (1,3%, 580 млн руб.), а третье — его аналог Седжаро (1,1%, 479 млн руб.). В топ-10 также вошли такие бренды, как Эликвис, Форсига, Велгия и другие. Примечательно, что в списке лидеров по выручке присутствует и Омепразол, но уже на десятой позиции с долей 0,5% и объемом 235 млн руб. По мнению аналитиков, это подчеркивает разницу в ценовой категории: несмотря на высокий спрос, низкая стоимость единицы товара не позволяет препарату занять высокие строчки в денежном рейтинге.

В рейтинге по количеству проданных упаковок картина существенно иная. Первое место занимает Омепразол (1,9%, 1,7 млн упаковок), что свидетельствует о его высокой востребованности среди населения. На втором месте — Натрия хлорид (1,5%, 1,3 млн упаковок), на третьем — Цитрамон (1,4%, 1,2 млн упаковок).

В десятку самых продаваемых по объему упаковок также вошли Меновазин, Цефтриаксон, Нафтизин, Бисопролол, Корвалол, Нурофен и Панкреатин.

По мнению аналитиков, структура аптечных продаж в Краснодарском крае имеет двухуровневый характер: высокий ценовой сегмент формируют инновационные препараты, которые обеспечивают значительную долю выручки при относительно меньшем объеме реализованных упаковок. Массовый сегмент представлен доступными и широко применяемыми средствами, которые лидируют по количеству продаж, но вносят меньший вклад в общий объем выручки.

Наталья Белоштейн