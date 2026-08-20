В Дагестане суд взыскал 14 млн рублей по делу о продаже немаркированного товара

В Дагестане Кизилюртовский городской суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому по п. «б» ч. 2 ст. 171.1 УК РФ (незаконный сбыт товаров без маркировки в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд установил, что фигурант покупал, перевозил, хранил и вводил в розничную продажу немаркированные товары легкой промышленности в особо крупном размере. Доход от незаконной деятельности составил более 14 млн рублей. Кроме того, после апелляции гособвинителя в доход государства взыскали средства, полученные в результате совершения преступления.

Исполнение судебного решения находится на контроле, отмечается в сообщении ведомства.

Константин Соловьев