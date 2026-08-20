В долгах по самое ПО

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил заявление ПАО «Сбербанк» о признании банкротом разработчика программного обеспечения ООО «Оргтехника» (Ростов-на-Дону). В отношении компании открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, требование банка на сумму более 501 млн руб. включено в третью очередь реестра требований кредиторов. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, основанием для обращения в суд стала задолженность ООО «Оргтехника» по кредитному договору, в рамках которого компания выступала поручителем. Речь идет о возобновляемой кредитной линии на 495 млн руб., выданной ООО «Парадигма» на пополнение оборотных средств. По условиям договора, ООО «Оргтехника», входящее в одну группу компаний с заемщиком, обязалось отвечать перед банком солидарно без ограничения предела ответственности.

Заемщик нарушил целевое назначение кредита: вместо пополнения оборотных средств деньги направлялись на возврат займов и оплату поставщикам. Это дало банку право потребовать досрочного возврата средств как от заемщика, так и от поручителя.

Общая сумма задолженности ООО «Оргтехника» перед «Сбербанком» составила 501,3 млн руб., включая просроченный основной долг (494,17 млн руб.), проценты, задолженность по премии и ликвидационную сумму. Расчет задолженности судом проверен и признан обоснованным.

Особый нюанс дела — компания уже находилась в стадии добровольной ликвидации. Это означает, что суд сразу вводит конкурсное производство, минуя процедуры наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления.

При этом право кредитора на обращение в суд с заявлением о банкротстве сохраняется даже при начатой ликвидации. Поскольку признаки банкротства подтверждены, а решение о ликвидации не признано недействительным, суд счел возможным применить упрощенную процедуру.

«Сбербанк» также выразил готовность в случае нехватки средств у должника финансировать расходы на процедуру банкротства (в том числе на вознаграждение арбитражного управляющего) в пределах 180 тыс. рублей.

Конкурсным управляющим утвержден член СРО «Меркурий» Андрей Федоренко.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Оргтехника» зарегистрировано в Ростове-на-Дону 13 декабря 2010 года. У компании насчитывает 19 видов деятельности, включая разработку компьютерного ПО. Учредителем является Олег Оленченко, он же выступает и в качестве ликвидатора. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. руб.

В 2025 году компания увеличила выручку на 32% — до 1 млрд руб., при этом понесла чистый убыток на 9,8 млн руб.

Наталья Белоштейн