В Южном военном суде вынесли приговор по делу о публичном оправдании терроризма

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновной 64-летнюю Ирину Полякову, жительницу Мелитополя, в публичном оправдании терроризма и призывах к экстремистской деятельности в интернете. Ей предъявили обвинения по ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК России. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По данным следствия, в апреле и июне 2024 года фигурант через открытый канал в одном из мессенджеров публиковала сообщения с призывами к насилию в отношении граждан России и положительными оценками террористических актов. Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Южному военному округу.

Суд назначил Ирине Поляковой наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также запретил ей администрировать сайты в интернете сроком на 3 года. Приговор в законную силу не вступил.

Мария Хоперская