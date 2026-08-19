Главные новости за 19 августа: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Воронежское ООО «Специализированный застройщик "Монтажник"» (одно из юрлиц местной девелоперской группы компаний ДСК, основатель — бывший сенатор, депутат областной думы Сергей Лукин) строит типовой дом в квартале «Яблоневые сады» на севере Воронежа за 6,6 млрд руб. Завершить строительство могут во втором квартале 2028 года. ДСК и другая строительная компания — «Выбор» — могут вложить порядка 100 млрд руб. в этот квартал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Межрайонная инспекция ФНС №20 по Саратовской области подала в Арбитражный суд Воронежской области заявление о признании банкротом ООО «РСУ-5» — концессионера парка «Дельфин». Заявление пока не принято. По словам собственника Эдуарда Толоконникова, задолженность около 12 млн руб. образовалась после продажи имущества общества. Он намерен ее погасить.

Белгородское УФАС выявило нарушения в действиях администрации Старооскольского городского округа и управления муниципальных закупок. Речь идет об аукционе на исследование потенциала пространственного и туристско-рекреационного развития Северо-Восточного района Старого Оскола. Максимальная цена контракта составляла 15 млн руб., победитель предложил 14,5 млн руб. Жалобу на процедуру подало ставропольское ООО «Картфонд».

Беспилотник попал в дерево рядом с детским садом в Обояни Курской области. Из здания эвакуировали 12 детей и 13 сотрудников, пострадавших нет. По данным губернатора Александра Хинштейна, за сутки в регионе ликвидировали 127 беспилотников, зафиксировали 49 артиллерийских ударов и три сброса взрывных устройств с БПЛА.

Липецкое ООО «Стройгарант48» стало победителем аукциона на оснащение четырех путепроводов техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. Участки, где появится оборудование, расположены на Восточном обходе промышленной зоны города Липецка. Цена контракта снизилась со 174,5 млн до 165,8 млн руб.

Арбитражный суд Орловской области зарегистрировал иск казенного учреждения «Орелгосзаказчик» к администрации губернатора и правительства региона. Он касается нарушений закона о контрактной системе при закупках на строительство многопрофильного медцентра областной клинической больницы. Объект возводится с 2006 года и получил прозвище «Титаник».

Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом ООО «Квадра инжиниринг» и открыл конкурсное производство до 4 февраля 2027 года. Накануне суд принял заявление WB банка о включении в реестр требований на 48,2 млн руб., аналогичное ходатайство подал ПСБ. Инициатором банкротства выступил Мособлбанк, которому компания задолжала по кредитному договору.

Анна Швечикова