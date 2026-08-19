ФНС подала иск о банкротстве концессионера воронежского парка «Дельфин»

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №20 по Саратовской области подала в Арбитражный суд Воронежской области заявление о признании банкротом ООО «РСУ-5» — юридического лица, которое выступает концессионером парка «Дельфин» на левом берегу в облцентре. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парк «Дельфин» в Воронеже

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Парк «Дельфин» в Воронеже

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Заявление пока не принято к производству.

Учредитель компании Эдуард Толоконников пояснил «Ъ-Черноземье», что задолженность образовалась в результате продажи имущества общества, которое на данный момент деятельность не ведет. Сумма долга, по его словам, составляет около 12 млн руб. Господин Толоконников намерен погасить его. Он подчеркнул, что не знал о планах налоговой инспекции подавать иск.

«По всей видимости, установка такая, три месяца прошло, и там автоматически все это идет. Просто не рассчитывали»,— пояснил господин Толоконников.

По данным Rusprofile, ООО «РСУ–5» зарегистрировано в Воронеже в апреле 2003 года и занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Уставный капитал составляет 20 тыс. руб. Директором и учредителем компании выступает Эдуард Толоконников. В 2025 году выручка общества достигла 1,2 млн руб., чистая прибыль составила 188 млн руб.

Эдуард Толоконников взял «Дельфин» в концессию в 2020 году на 25 лет. Инвестиции в проект уже превысили 180 млн руб. при изначально заявленных 140 млн руб.

В Советском районе Воронежа продолжается благоустройство парка «Танаис» по концессии, заключенной между городскими властями и ООО «Парк Танаис», бенефициарами которого выступают господин Толоконников, многопрофильный бизнесмен Эдуард Краснов и Дмитрий Хвастунов. Срок действия соглашения составит 35 лет, предварительный объем вложений — 415 млн руб. Благоустройство изначально планировали завершить в 2028 году, но в итоге инвесторы сдвинули финал работ на 2027-й.

Подробнее о проекте обновления «Танаиса» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Свиридова