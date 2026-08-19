Воронежский ДСК вложит 6,6 млрд в новый жилой дом «Яблоневых садов»

Воронежское ООО «Специализированный застройщик "Монтажник"» (одно из юрлиц местной девелоперской группы компаний ДСК, основатель — бывший сенатор, депутат областной думы Сергей Лукин) раскрыло параметры строительства жилого дома в рамках жилого квартала «Яблоневые сады» на севере Воронежа. Согласно проектной декларации, стоимость объекта составит 6,6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Как выглядит жилкомплекс "Яблоневые сады" в августе этого года Фото: единая информационная система «Наш.дом.РФ» Как выглядит жилкомплекс "Яблоневые сады" в августе этого года Фото: единая информационная система «Наш.дом.РФ» Как выглядит жилкомплекс "Яблоневые сады" в августе этого года Фото: единая информационная система «Наш.дом.РФ» Следующая фотография 1 / 3 Как выглядит жилкомплекс "Яблоневые сады" в августе этого года Фото: единая информационная система «Наш.дом.РФ» Как выглядит жилкомплекс "Яблоневые сады" в августе этого года Фото: единая информационная система «Наш.дом.РФ» Как выглядит жилкомплекс "Яблоневые сады" в августе этого года Фото: единая информационная система «Наш.дом.РФ»

Разрешение на строительство было получено в августе 2024 года, завершение работ запланировано на второй квартал 2028 года.

Новый дом переменной этажности (от 13 до 21 этажа) будет состоять из девяти подъездов. Общая площадь объекта — 92,3 тыс. кв. м. В нем запроектировано 1 079 квартир общей площадью 56,6 тыс. кв. м: 529 однокомнатных, 294 двухкомнатных, 255 трехкомнатных и одна четырехкомнатная. Также предусмотрено 206 нежилых помещений, из которых 187 — машино-места в подземном паркинге.

Участок под застройку площадью 2,1 га находится у застройщика в аренде до 2032 года. Земля передана в залог ПАО «Сбербанк» по договору ипотеки в рамках финансирования строительства.

Дом расположится в границах жилого квартала «Яблоневые сады» (улиц Загоровского и Шишкова), рядом с уже действующей школой «Содружество» на 2,86 тыс. мест — крупнейшей в Воронеже. В проекте благоустройства предусмотрены две детские и одна спортивная площадка, а также 99 гостевых машино-мест на территории объекта и 66 — за его пределами.

По данным Rusprofile, ООО «СЗ «Монтажник» зарегистрировано в Воронеже в 2006 году и работает в сфере строительного подряда и заказчика-застройщика. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Застройщик на 99% принадлежит ООО «Стройинвест» (1% — у «Фининвест»), бенефициаром которого с долей 95% является Егор Лукин. Застройщик реализовал в Воронеже более 130 домов общей жилой площадью 1,9 млн кв. м, включая жилые кварталы «Яблоневые сады», «Ласточкино» и ЖК «Парад планет». Сейчас компания ведет строительство 16 объектов.

Около 100 млрд руб. вскладчину могут вложить крупнейшие воронежские девелоперы «Домостроительный комбинат» и «Выбор» (владелец — депутат облдумы Александр Цыбань) в застройку 52 га на севере облцентра. Проект «Яблоневые сады» предполагает возведение 732 тыс. кв. м жилья для 24 тыс. человек, школы и детсадов на несколько тысяч детей, а также 10,6 тыс. парковочных мест.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «Жилье доросло до сотни».

Анна Швечикова