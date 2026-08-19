Воронежский ДСК вложит 6,6 млрд в новый жилой дом «Яблоневых садов»
Воронежское ООО «Специализированный застройщик "Монтажник"» (одно из юрлиц местной девелоперской группы компаний ДСК, основатель — бывший сенатор, депутат областной думы Сергей Лукин) раскрыло параметры строительства жилого дома в рамках жилого квартала «Яблоневые сады» на севере Воронежа. Согласно проектной декларации, стоимость объекта составит 6,6 млрд руб.
Разрешение на строительство было получено в августе 2024 года, завершение работ запланировано на второй квартал 2028 года.
Новый дом переменной этажности (от 13 до 21 этажа) будет состоять из девяти подъездов. Общая площадь объекта — 92,3 тыс. кв. м. В нем запроектировано 1 079 квартир общей площадью 56,6 тыс. кв. м: 529 однокомнатных, 294 двухкомнатных, 255 трехкомнатных и одна четырехкомнатная. Также предусмотрено 206 нежилых помещений, из которых 187 — машино-места в подземном паркинге.
Участок под застройку площадью 2,1 га находится у застройщика в аренде до 2032 года. Земля передана в залог ПАО «Сбербанк» по договору ипотеки в рамках финансирования строительства.
Дом расположится в границах жилого квартала «Яблоневые сады» (улиц Загоровского и Шишкова), рядом с уже действующей школой «Содружество» на 2,86 тыс. мест — крупнейшей в Воронеже. В проекте благоустройства предусмотрены две детские и одна спортивная площадка, а также 99 гостевых машино-мест на территории объекта и 66 — за его пределами.
По данным Rusprofile, ООО «СЗ «Монтажник» зарегистрировано в Воронеже в 2006 году и работает в сфере строительного подряда и заказчика-застройщика. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Застройщик на 99% принадлежит ООО «Стройинвест» (1% — у «Фининвест»), бенефициаром которого с долей 95% является Егор Лукин. Застройщик реализовал в Воронеже более 130 домов общей жилой площадью 1,9 млн кв. м, включая жилые кварталы «Яблоневые сады», «Ласточкино» и ЖК «Парад планет». Сейчас компания ведет строительство 16 объектов.
Около 100 млрд руб. вскладчину могут вложить крупнейшие воронежские девелоперы «Домостроительный комбинат» и «Выбор» (владелец — депутат облдумы Александр Цыбань) в застройку 52 га на севере облцентра. Проект «Яблоневые сады» предполагает возведение 732 тыс. кв. м жилья для 24 тыс. человек, школы и детсадов на несколько тысяч детей, а также 10,6 тыс. парковочных мест.
Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «Жилье доросло до сотни».