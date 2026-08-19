«Орелгосзаказчик» оспорил претензии властей региона по строительству «Титаника»

Арбитражный суд Орловской области зарегистрировал иск казенного учреждения региона «Орелгосзаказчик» к администрации губернатора и правительства области. Как сообщили в пресс-службе суда, он касается оспаривания нарушения федерального закона о контрактной системе, допущенного при закупках на строительство многопрофильного медцентра областной клинической больницы. Возведение объекта длится с 2006 года, из-за чего он получил прозвище «Титаник».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В орловском арбитраже уточнили, что оспаривается представление администрации губернатора и правительства Орловской области с требованием принять меры по устранению причин и условий выявленного нарушения.

«Ъ-Черноземье» направил в правительство региона редакционный запрос с просьбой уточнить суть нарушения. На него пообещали ответить позднее.

Согласно картотеке Арбитражного суда Орловской области, в начале августа был удовлетворен иск областной больницы о взыскании с подрядчика строительства «Титаника» — подмосковного ООО «Стрела» Геннадия Федорова — 1,4 млн руб. В материалах дела говорится, что в марте 2025 года и в феврале 2026-го между сторонами были заключены договоры на возмещение затрат на поставку тепловой энергии для возводимого объекта. Однако «Стрела» не исполнила свои обязательства в положенный срок и не отреагировала на соответствующую досудебную претензию.

Компания Геннадия Федорова выиграла подряд на достройку «Титаника» в 2022 году. Тогда стоимость работ оценивалась в 2,99 млрд руб. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в правительстве региона в конце июля, с 2022 года в строительство объекта было вложено 7,3 млрд руб., в том числе 1,7 млрд руб. с начала 2026-го.

По условиям соглашения, работы нужно было завершить до конца 2024 года. Из-за того, что подрядчик не уложился в сроки, контракт продлили до полного исполнения обязательств. К концу июля готовность объекта составляла 86,75%. Ранее орловский губернатор Андрей Клычков на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил о планах завершить «Титаник» до конца 2026 года.

О приговоре бывшим строителям медцентра — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова