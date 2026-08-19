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Белгородское УФАС притормозило разработку стратегии развития Старого Оскола

После вмешательства управления Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области было отменено определение подрядчика для разработки стратегии развития Северо-Восточного района Старого Оскола. Как сообщили в ведомстве 19 августа, УФАС выявило нарушения в действиях администрации Старооскольского городского округа и управления муниципальных закупок, после чего выдало предписание об устранении нарушений и передало материалы для возбуждения административного производства.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Аукцион на право выполнения научно-исследовательской работы по теме: «Исследование состояния, ограничений и потенциала пространственного, градостроительного и туристско-рекреационного развития территории Северо-Восточного района Старого Оскола и подготовка предложений по ее пространственному развитию (стратегии пространственного развития) на период до 2035 года» был объявлен в середине июня. Максимальная цена контракта составила 15 млн руб. Победитель торгов, с которым планировали заключить контракт, предложил выполнить работу за 14,5 млн руб.

Однако на процедуру пожаловалось ставропольское ООО «Картфонд» Александра Панина (гендиректор — Дмитрий Панин). Рассмотрев жалобу, УФАС признало ее обоснованной. Ведомство пришло к следующим выводам:

  • В конкурсную документацию закралась путаница с опытом участников — в документах одновременно требовалось подтверждать опыт только контрактами по 44-ФЗ или 223-ФЗ, но в то же время разрешали учитывать работу с организациями вне этих рамок.
  • Оценка специалистов была непрозрачной — участники распределяли своих специалистов по ключевым направлениям работы, но система начисления баллов не учитывала это распределение.
  • Условие по стоимости договоров было слишком жестким — к оценке принимали только договоры, цена которых составляла не менее 50 % от начальной цены контракта.

Новый аукцион администрация Старооскольского городского округа пока не объявляла.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что муниципальное учреждение Белгорода «Управление Белгорблагоустройство» (УБГБ) оштрафовали на 50 тыс. руб. за нарушения при закупке технической соли. Региональное УФАС выявило, что УБГБ и ООО «Литер-Транс» «действовали сообща, чтобы ограничить конкуренцию»

Денис Данилов