Обеспечением безопасности Восточного обхода Липецка займется «Стройгарант48»

Липецкое ООО «Стройгарант48» стало победителем электронного аукциона на оснащение четырех путепроводов техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. Объекты расположены на автодороге «Восточный обход промышленной зоны города Липецка», следует из данных портала госзакупок. Подрядчик снизил начальную цену контракта с 174,5 млн руб. до 165,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Буранов / Коммерсантъ Фото: Иван Буранов / Коммерсантъ

Помимо «Стройгарант48», на торги заявлялась еще одна компания с предложением на 45 копеек выше. Название участника не раскрывается.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит оснастить инженерно-техническими средствами четыре мостовых сооружения третьей категории:

путепровод через проезд по территории ОЭЗ «Липецк»;

через железную дорогу (км 13+127),

через проезд по ОЭЗ (км 13+723 и км 14+016),

через автодорогу Липецк — Грязи (км 14+562).

Работы необходимо выполнить в соответствии с проектной документацией, разработанной липецким ООО «Развитие — Липецк» Натальи Сотниковой. Срок исполнения обязательств — 30 июня 2027 года.

По данным Rusprofile, ООО «Стройгарант48» зарегистрировано в Липецке в мае 2017 года и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. Директором и учредителем компании является Сергей Зюзин. За все время существования общество выиграло десять госзакупок на сумму свыше 60 млн руб. В 2025 году выручка предприятия составила 277 млн руб., а чистая прибыль — 4,3 млн руб.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что ООО «Подразделение транспортной безопасности "Восток"» Андрея Козлова и Анатолия Маренкова получило второй контракт в Липецкой области — на охрану 11 мостов от «актов незаконного вмешательства» за 75,9 млн руб. В апреле этого года компания была выбрана подрядчиком для оказания аналогичных услуг по охране 14 других липецких мостов и путепроводов. Контракт заключили по начальной цене 119,2 млн руб.

Мария Свиридова