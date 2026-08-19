В Курской области эвакуировали детский сад в Обояни из-за падения БПЛА

Беспилотный летательный аппарат попал в дерево рядом со зданием детского сада в городе Обояни Курской области. Из здания были эвакуированы 12 детей и 13 человек персонала. Обошлось без пострадавших и каких-либо повреждений. Об этом утром 19 августа рассказал курский губернатор Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Территория оцеплена, оперативные службы работают на месте»,— уточнил глава региона.

По данным губернатора, за сутки — в период с 9:00 вторника, 18 августа, до 9:00 среды — на территории региона были ликвидированы 127 беспилотников разного типа. Помимо этого, зафиксировано 49 ударов артиллерией по отселенным районам. Трижды БПЛА сбрасывали взрывные устройства. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», за предыдущие сутки в Курской области средства противовоздушной обороны сбили 174 беспилотника. Один мирный житель погиб, еще двое пострадали. В регионе были зафиксированы разрушения.

Накануне Александр Хинштейн также публично пригласил поступить на службу в подразделение «БАРС-Курск» охотника из Волгоградской области Николая Мухина, который ранее был оштрафован на 40 тыс. руб. за попытку сбить украинский беспилотник из ружья. Глава региона отметил, что «ситуация выглядит более чем странной», а в условиях, когда дроны ВСУ атакуют российские регионы, «нужно только приветствовать, а не наказывать таких людей».

Денис Данилов