Крупный тамбовский подрядчик «Квадра инжиниринг» обанкротился

Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом крупного местного подрядчика ООО «Квадра инжиниринг» и открыл в отношении компании конкурсное производство до 4 февраля 2027 года. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Конкурсным управляющим назначен Виктор Карнаух из ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих». Общая сумма требований в реестре кредиторов компании не раскрывается. При этом вчера суд принял заявление о включении в реестр требований WB банка в 48,2 млн руб. Аналогичное ходатайство заявил ПСБ — объем его претензий пока не известен.

Инициатором процесса выступил Мособлбанк, подавший банкротный иск к «Квадра инжиниринг» в 2024 году из-за невозвращенных траншей по кредитному договору на 33 млн руб. В феврале 2025-го тамбовский арбитраж ввел наблюдение в отношении «Квадра инжиниринг» и включил в реестр кредиторов 17,9 млн руб. долга.

По данным Rusprofile, ООО «Квадра инжиниринг» зарегистрировано в Тамбове в 2014 году. Основной вид деятельности — специализированные строительные работы. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владелец и ликвидатор — Роман Магу. 2024 год общество закончило с нулевыми финансовыми показателями. Выручка в 2023-м составляла 71,5 млн руб., а чистый убыток — 391 млн руб. Более актуальные финпоказатели не публиковались. Штат компании, насчитывавший 65 человек в 2022 году, был полностью сокращен к 2024-му. С апреля 2024-го компания находится в процессе ликвидации. С 2015 года с фирмой было заключено 13 госконтрактов на 628 млн руб.

В сентябре 2025 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Тамбове оштрафовали на 250 тыс. руб. владельца «Квадра инжиниринг» Романа Магу за неуплату налогов. По данным ФНС, для создания видимости хозяйственной деятельности он передавал бухгалтеру фиктивные первичные документы и давал указания учесть их в «1С» для последующего отражения в налоговой отчетности по НДС и налогу на прибыль. В результате незаконных схем бюджету был причинен ущерб на общую сумму 62,4 млн руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», во всех регионах Черноземья в первой половине 2026 года выросло число банкротств компаний. Это новая тенденция после сокращения банкротной динамики по итогам 2025-го.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Диана Нагайцева, Егор Якимов