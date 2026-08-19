«Для Ростовской области — это не абстрактный эксперимент»

С 1 сентября в России стартует обязательное внедрение цифрового рубля для ряда компаний. Этот шаг знаменует переход от пилотного проекта к созданию массовой платежной инфраструктуры. Компании с выручкой от 120 млн рублей и обслуживанием в системно значимых банках должны будут обеспечить техническую возможность приема цифровых платежей. Это не означает принудительного отказа от наличных или традиционных безналичных расчетов, а добавляет цифровой рубль как еще один канал оплаты, уверен соучредитель ГК «Флагман» и вице-председатель Ростовского областного отделения «Опоры России» Евгений Дегтярев.

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«Новые обязанности установил закон №248-ФЗ от 23.07.25 г., который также вводит универсальный платежный QR-код, через который покупатель сможет выбрать удобный способ расчета. Россия переходит от ограниченного пилота к массовой платежной инфраструктуре цифрового рубля. До 1 сентября принимать такие платежи могли только участники пилотного проекта, а теперь у части бизнеса появляется законодательная обязанность обеспечить техническую возможность оплаты. Это не означает, что покупателей заставят пользоваться цифровыми рублями: гражданин по-прежнему сам выбирает между наличными, обычными безналичными и цифровыми рублями. Для бизнеса цифровой рубль становится еще одним платежным каналом наряду с картами и Системой быстрых платежей. Оплата будет проходить преимущественно через универсальный QR-код, а деньги — поступать продавцу в онлайн-режиме.

До конца 2026 года операции бизнеса на платформе цифрового рубля проводятся без комиссии. Это создает дополнительную конкуренцию традиционному карточному эквайрингу.

Для Ростовской области прием оплаты цифровыми рублями — это не абстрактный эксперимент. В регионе QR-платежи уже популярны. Так, в 2025 году на Дону было совершено 82,8 млн операций на общую сумму 114,8 млрд руб. Цифровой рубль является естественным этапом развития. Это особенно актуально для сферы HoReCa.

Внедрение цифрового рубля потребует от компаний не столько покупки нового оборудования, сколько организации юридических, банковских и учетных процессов. Необходимо определить периметр обязанности, заключить договор со своим банком для открытия счета цифрового рубля, а также обновить платежное программного обеспечения (ПО) и кассовые системы. Несмотря на то, что прямой интеграции с 1С не планируется, автоматизация учета возможна через банк или интегратора.

Основные сложности заключаются в юридической и учетной настройке, обучении персонала и подготовке инструкций на случай сбоев.

Отказ принять цифровые рубли влечет административную ответственность по статье 14.8 КоАП РФ (размер штрафов для должностного лица составляет 15-30 тыс. руб., для юридического — 30-50 тыс. руб.). Смена банка не освобождает от обязанности. Важно корректно формировать фискальные чеки, так как цифровой рубль не отменяет требования законодательства о контрольно-кассовой технике (ККТ).

Таким образом, массовое внедрение цифрового рубля с 1 сентября 2026 года — это обязательное создание нового платежного канала для крупного бизнеса, а не принудительный перевод граждан на цифровые деньги. Для Ростовской области это возможность расширить существующую инфраструктуру QR-платежей».