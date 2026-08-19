Реконструкция БСМП в Таганроге за 22 млрд рублей идет согласно графику

В Таганроге продолжается реконструкция больницы скорой медицинской помощи, стартовавшая в июне 2025 года. Работы продолжаются в полном объеме и без отставания от графика, сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Светланы Камбуловой Фото: соцсети Светланы Камбуловой

Подрядчиком выступает АО «Группа компаний ЕКС». На площадке задействованы 163 специалиста и 22 единицы спецтехники.

Общая стоимость проекта составляет 22,3 млрд руб., финансирование поступает из федерального и областного бюджетов. Главный результат реконструкции — строительство современного 10-этажного лечебно-диагностического корпуса на 524 койки.

Работы, по данным властей, ведутся по нескольким направлениям одновременно. На лечебно-диагностическом корпусе монтируется опалубка перекрытия подземного этажа, создается арматурный каркас фундамента, армируются стены и колонны подземного этажа. Параллельно строители приступили к наружной отделке здания контрольно-пропускного пункта, ведутся работы на блочно-модульной котельной и убежище, прокладываются теплотрасса и канализация, готовится основание под резервуары дождевых стоков.

Кроме того, на объекте полностью демонтировали старое здание травматологического отделения и железобетонные емкости, находившиеся в зоне застройки. Подрядчик также перенес инженерные сети, вынес трубопровода теплотрассы, обустроили временный водопровод. Для нового корпуса проведено усиление основания вдавливанием свай, забетонированы фундамент и плита перекрытия технического подполья. Уже залиты фундаменты под котельную, КПП и дизель-генераторную установку. Также обустроен строительный городок с твердым дорожным покрытием, освещением и пунктами мойки колес техники.

Константин Соловьев