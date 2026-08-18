Адвокат из Махачкалы получил пять лет колонии за покушение на мошенничество

Ленинский районный суд Махачкалы вынес приговор адвокату, признанному виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК России по Республике Дагестан.

Как установили следствие и суд, в период с июня 2023 года по декабрь 2024 года адвокат, пользуясь своим профессиональным статусом, ввел в заблуждение доверителя. Он потребовал от клиента более1 млн руб., пообещав передать деньги должностным лицам для принятия нужных процессуальных и судебных решений.

При этом никаких договоренностей с представителями власти у юриста не было, а выполнять обязательства в интересах доверителя он не собирался — средства планировалось использовать по собственному усмотрению.

Наталья Белоштейн