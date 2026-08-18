На Дону полиция зарегистрировала 60 материалов по нарушениям на рынке топлива

В Ростовской области полицейские зарегистрировали 60 материалов о нарушениях при реализации топлива. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал начальник УЭБиПК донского главка МВД Александр Туркин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Так, 28 материалов касались ч. 1 статьи 20.4 КоАП РФ (несоблюдение требований пожарной безопасности), 19 — по ст. 12.31 КоАП РФ (нарушение антимонопольного законодательства). Помимо этого, правоохранители зафиксировали факты реализации топлива потребителям, не отвечающего требованиям безопасности.

Кроме того, полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). В ходе мероприятий изъято 90 тонн топлива, пять единиц заправочного оборудования кустарного производства, а также свыше 200 топливных канистр и тары.

Сотрудники Госавтоинспекции ведут контроль за перевозкой топлива — как к местам выгрузки, так и при транзитном передвижении транспортных средств в другие регионы. Наряды ДПС ориентированы на выявление автомобилей, перевозящих топливо сверх нормативных объемов: более 1 л дизельного топлива и свыше 330 л бензина. Сейчас пресечено 25 подобных фактов — общим объемом порядка 144 т. Работа продолжается.

Константин Соловьев