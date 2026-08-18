На Дону на 58% сократился объем выдачи ипотеки

В июле 2026 года банки Ростовской области выдали 830 льготных ипотечных кредитов на общую сумму 4,5 млрд руб. — это на 58% ниже показателей июня как по количеству, так и по объему финансирования. Тогда в регионе оформили 1,9 тыс. льготных ипотек на 9,7 млрд руб. По объему выданных кредитов с господдержкой Ростовская область заняла девятое место среди субъектов РФ. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ

Льготные программы сохраняют значимую долю в структуре жилищного кредитования региона: на них пришлось 39% от всех кредитов на покупку жилья и 54% от совокупного объема ипотечных займов.

За первые семь месяцев 2026 года в Ростовской области банки предоставили 5,6 тыс. ипотек с господдержкой на сумму 31 млрд руб. В сравнении с аналогичным периодом 2025 года это означает сокращение на 24% по числу сделок и на 18,6% — по объему кредитования (в январе-июле 2025 года было выдано 7,4 тыс. кредитов на 38,1 млрд руб.). Средний размер кредита в регионе составил 5,5 млн руб., а средний срок кредитования — 334 месяца, или 28 лет.

Общероссийские показатели также демонстрируют выраженный спад. В июле 2026 года россияне оформили 27,81 тыс. льготных ипотечных кредитов — на 50% меньше, чем в июне (55,1 тыс.), и на 44% ниже уровня июля 2025 года (49,33 тыс.). Объем кредитования с господдержкой сократился до 165,9 млрд руб.: это на 51% меньше июньского показателя (335,3 млрд руб.) и на 42% — результата июля прошлого года (286,3 млрд руб.).

Эксперты отмечают, что в июле доля кредитов с господдержкой достигла минимального значения за последние три года: она составила 31% от общего числа выданных ипотек (в июне — 49%) и 47% от их совокупного объема (в июне — 66%). Соответственно, на рыночную ипотеку пришлось 69% от количества и 51% от объема жилищных кредитов, выданных в течение месяца.

Наталья Белоштейн