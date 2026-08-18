Жителю КЧР вынесли приговор по делу о реабилитации нацизма

Верховный суд Карачаево Черкесской Республики признал виновным 27-летнего жителя республики по обвинению в реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Как сообщили в ведомстве, подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. руб.

Кроме того, он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей сроком на полтора года.

Наталья Белоштейн