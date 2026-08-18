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Гора не отпустила по расписанию

Что известно о спасательной операции на Эльбрусе

Поисково-спасательная операция на Эльбрусе, начавшаяся накануне после сообщения о пропаже группы альпинистов из Севастополя, завершилась благополучно. Как сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии, спасатели эвакуировали с горы не только восемь человек, не вышедших вовремя на связь, но и еще одну группу туристов, которая также оказалась в сложной ситуации из-за непогоды.

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Информация о том, что группа альпинистов не вышла на связь в установленное время, поступила накануне вечером, 17 августа. По данным МЧС Кабардино-Балкарии, маршрут был зарегистрирован. Предположительно, туристы вышли на гору около 22:00. Группа состояла из восьми альпинистов из Севастополя. После получения сигнала к поискам были привлечены 14 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Поиски велись на южном склоне Эльбруса. Как сообщал «Ъ-Кавказ» заместитель начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда Альберт Хаджиев, во время подъема спасатели обнаружили палатки в районе седловины. На тот момент было неизвестно, принадлежат ли они разыскиваемой группе. «На седловине есть палатки, видели. Сейчас ребята работают»,— говорил господин Хаджиев. Он также отмечал, что на южном склоне ранее была плохая погода, однако к вечеру она улучшилась.

Утром 18 августа в региональном управлении МЧС уточнили, что группа из восьми человек попала в непогоду и находилась в районе седловины Эльбруса. Прибывшие на место спасатели обнаружили там же еще одну группу туристов — шесть человек. Они, как и первая группа, не могли самостоятельно продолжить спуск из-за погодных условий.

В результате обе группы — всего 14 человек — были эвакуированы на поляну Азау. По данным МЧС, медицинская помощь альпинистам не потребовалась: от осмотра врачей они отказались. Поисково-спасательная операция продолжалась более восьми часов.

После инцидента Федерация альпинизма России заявила о намерении усилить инструктаж для туристов, отправляющихся на Эльбрус. Как сообщил ТАСС председатель комиссии по классическому альпинизму ФАР Александр Яковенко, работа будет вестись совместно с местными службами.

Эльбрус остается одним из самых популярных маршрутов для восхождений в России, однако спасатели регулярно напоминают, что даже зарегистрированный маршрут и стандартный южный склон не исключают рисков. На высоте погода может резко ухудшаться, а район седловины считается одним из наиболее сложных участков из-за ветра, низкой температуры и ограниченной видимости.

Окончательные выводы о причинах происшествия спасатели смогут сделать после уточнения обстоятельств у участников восхождения. По предварительным данным, ключевым фактором стала непогода, из-за которой сразу две группы не смогли самостоятельно спуститься с горы.

На Эльбрусе 25 и 26 июля произошло два смертельных инцидента. При восхождении погибли пять спортсменов из Боснии и Герцеговины, еще один турист умер при спуске в составе другой группы.

Тат Гаспарян

Фотогалерея

На которых еще не бывали

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Возникновение альпинизма обычно относят к концу XVIII века. 8 августа 1786 года швейцарский врач Мишель-Габриэль Паккард и савойский горный проводник Жак Бальма взошли на вершину Монблан (4805 м) в Альпах. Они считаются первыми альпинистами. В честь их достижения в Альпах и появился этот термин &lt;BR>На фото: памятник Мишелю-Габриэлю Паккарду во французском Шамони

Возникновение альпинизма обычно относят к концу XVIII века. 8 августа 1786 года швейцарский врач Мишель-Габриэль Паккард и савойский горный проводник Жак Бальма взошли на вершину Монблан (4805 м) в Альпах. Они считаются первыми альпинистами. В честь их достижения в Альпах и появился этот термин
На фото: памятник Мишелю-Габриэлю Паккарду во французском Шамони

Фото: Roger - Narbonne / Flickr

Швейцарский геолог Орас Бенедикт де Соссюр учредил премию тому, кто разведает дорогу на Монблан. В 1787 году, спустя год после успеха Мишеля-Габриэля Паккарда и Жака Бальма, Орас Соссюр сам совершил восхождение на эту вершину. Он отправился в экспедицию вместе с Жаком Бальма. Кроме того, Орас Соссюр взял с собой исследовательское оборудование и первым зафиксировал, что Монблан является самой высокой горой Европы. &lt;BR>На фото: памятник Орасу Соссюру и Жаку Бальма во французском Шамони

Швейцарский геолог Орас Бенедикт де Соссюр учредил премию тому, кто разведает дорогу на Монблан. В 1787 году, спустя год после успеха Мишеля-Габриэля Паккарда и Жака Бальма, Орас Соссюр сам совершил восхождение на эту вершину. Он отправился в экспедицию вместе с Жаком Бальма. Кроме того, Орас Соссюр взял с собой исследовательское оборудование и первым зафиксировал, что Монблан является самой высокой горой Европы.
На фото: памятник Орасу Соссюру и Жаку Бальма во французском Шамони

Фото: Romainbehar / Wikimedia

В 1921 году состоялась британская разведывательная экспедиция на Эверест (8848 м). Ее целью было установить возможный маршрут на вершину горы. На пути к горе погиб шотландский исследователь Александр Келлас. Выше всех из группы поднялся альпинист Джордж Мэллори — на 7005 м &lt;BR>На фото участники экспедиции в лагере на высоте около 5273 м, 1921 год. Слева направо стоят: Сэнди Уолластон, Чарльз Говард-Бьюри, Александр Херон, Гарольд Реборн, сидят: Джордж Мэллори, Эдвард Уиллер, Гай Буллок, Генри Морсхед

В 1921 году состоялась британская разведывательная экспедиция на Эверест (8848 м). Ее целью было установить возможный маршрут на вершину горы. На пути к горе погиб шотландский исследователь Александр Келлас. Выше всех из группы поднялся альпинист Джордж Мэллори — на 7005 м
На фото участники экспедиции в лагере на высоте около 5273 м, 1921 год. Слева направо стоят: Сэнди Уолластон, Чарльз Говард-Бьюри, Александр Херон, Гарольд Реборн, сидят: Джордж Мэллори, Эдвард Уиллер, Гай Буллок, Генри Морсхед

Фото: Wikimedia

Советский альпинист Евгений Абалаков (в центре) стал первым, кто покорил пик Сталина — вершину в горной системе Памир в Таджикистане в 1933 году. Ее высота составляет 7495 м. Евгений Абалаков отправился на пик Сталина в составе экспедиции под руководством ученого-химика Николая Горбунова (слева). Однако на вершину поднялся только Евгений Абалаков. Всего за свою жизнь он совершил восхождение не менее чем на 50 вершин, заслуженный мастер спорта СССР по альпинизму с 1934 года

Советский альпинист Евгений Абалаков (в центре) стал первым, кто покорил пик Сталина — вершину в горной системе Памир в Таджикистане в 1933 году. Ее высота составляет 7495 м. Евгений Абалаков отправился на пик Сталина в составе экспедиции под руководством ученого-химика Николая Горбунова (слева). Однако на вершину поднялся только Евгений Абалаков. Всего за свою жизнь он совершил восхождение не менее чем на 50 вершин, заслуженный мастер спорта СССР по альпинизму с 1934 года

Фото: ТАСС / Фотохроника ТАСС

Брат Евгения Абалакова — Виталий (на фото) также был известным альпинистом. Он первым покорил пик Ленина (7134 м) в 1934 году и пик Победы (7439 м) в 1956 году. Кроме того, Виталий Абалаков был заслуженным тренером СССР с 1961 года. Под его руководством команда московского «Спартака» 12 раз становилась чемпионом страны по альпинизму

Брат Евгения Абалакова — Виталий (на фото) также был известным альпинистом. Он первым покорил пик Ленина (7134 м) в 1934 году и пик Победы (7439 м) в 1956 году. Кроме того, Виталий Абалаков был заслуженным тренером СССР с 1961 года. Под его руководством команда московского «Спартака» 12 раз становилась чемпионом страны по альпинизму

Фото: Николай Добровольский / РИА Новости

В 1924 году покорить Эверест попытались британские альпинисты Эндрю Ирвин и Джордж Мэллори. Однако они пропали без вести. На сегодняшний день найти удалось только останки Джорджа Мэллори в 1999 году на высоте 8159 метров. Вопрос побывал ли кто-либо из них на вершине остается открытым. Он считается одной из главных загадок Эвереста &lt;BR>На фото: Эндрю Ирвин (второй слева) и Джордж Мэллори (третий справа) в Тибете, 1924 год

В 1924 году покорить Эверест попытались британские альпинисты Эндрю Ирвин и Джордж Мэллори. Однако они пропали без вести. На сегодняшний день найти удалось только останки Джорджа Мэллори в 1999 году на высоте 8159 метров. Вопрос побывал ли кто-либо из них на вершине остается открытым. Он считается одной из главных загадок Эвереста
На фото: Эндрю Ирвин (второй слева) и Джордж Мэллори (третий справа) в Тибете, 1924 год

Фото: API / Gamma-Rapho / Getty Images

Первыми на вершину Эвереста, в мае 1953 года, взошли новозеландец Эдмунд Хиллари (слева) и непальский шерпа Тенцинг Норгей (справа). Они прибыли на Эверест в составе британской экспедиции под руководством Джона Ханта. Всего в нее входило около 400 человек. Однако больше никто на вершину не поднялся. Джон Хант и Эдмунд Хиллари были пожалованы королевой Великобритании Елизаветой II в рыцари, а Тенцинг Норгей получил медаль Святого Георгия

Первыми на вершину Эвереста, в мае 1953 года, взошли новозеландец Эдмунд Хиллари (слева) и непальский шерпа Тенцинг Норгей (справа). Они прибыли на Эверест в составе британской экспедиции под руководством Джона Ханта. Всего в нее входило около 400 человек. Однако больше никто на вершину не поднялся. Джон Хант и Эдмунд Хиллари были пожалованы королевой Великобритании Елизаветой II в рыцари, а Тенцинг Норгей получил медаль Святого Георгия

Фото: Hulton-Deutsch Collection / Corbis / Getty Images

Первыми советскими альпинистами, покорившими Эверест, стали Владимир Балыбердин (слева) и Эдуард Мысловский (справа). Они отправились на гору в составе экспедиции Валентина Иванова. Она стала первой, поднявшейся по юго-западной стене Эвереста. Подниматься на саму вершину Владимиру Балыбердину и Эдуарду Мысловскому пришлось без запаса кислорода, рюкзак с ним упал в пропасть за несколько дней до финального восхождения. Альпинисты покорили вершину 4 мая 1982 года

Первыми советскими альпинистами, покорившими Эверест, стали Владимир Балыбердин (слева) и Эдуард Мысловский (справа). Они отправились на гору в составе экспедиции Валентина Иванова. Она стала первой, поднявшейся по юго-западной стене Эвереста. Подниматься на саму вершину Владимиру Балыбердину и Эдуарду Мысловскому пришлось без запаса кислорода, рюкзак с ним упал в пропасть за несколько дней до финального восхождения. Альпинисты покорили вершину 4 мая 1982 года

Фото: Чистяков / РИА Новости

Итальянский альпинист Райнхольд Месснер первым совершил восхождения на все 14 вершин мира, высота которых больше 8 тыс. м над уровнем моря, в 1986 году. Летом 1980 года покорил Эверест. Райнхольд Месснер поднялся на вершину в одиночку и без кислородных баллонов. В 1980 году выпустил книгу «Хрустальный горизонт» об этом восхождении

Итальянский альпинист Райнхольд Месснер первым совершил восхождения на все 14 вершин мира, высота которых больше 8 тыс. м над уровнем моря, в 1986 году. Летом 1980 года покорил Эверест. Райнхольд Месснер поднялся на вершину в одиночку и без кислородных баллонов. В 1980 году выпустил книгу «Хрустальный горизонт» об этом восхождении

Фото: Christof Stache / AP

Польские альпинисты Ежи Кукучка (слева) и Анджей Чок в 1980 году стали первыми, кто поднялся на Эверест по южному контрфорсу. В 1985 году они первыми совершили зимнее восхождение на Дхаулагири (8167 м). В сентябре 1987 года Ежи Кукучка также стал вторым человеком, покорившим все восьмитысячники

Польские альпинисты Ежи Кукучка (слева) и Анджей Чок в 1980 году стали первыми, кто поднялся на Эверест по южному контрфорсу. В 1985 году они первыми совершили зимнее восхождение на Дхаулагири (8167 м). В сентябре 1987 года Ежи Кукучка также стал вторым человеком, покорившим все восьмитысячники

Фото: HUM Images / Universal Images Group / Getty Images

Первой женщиной, покорившей 14 самых высоких вершин мира, стала испанка Эдурне Пасабан. На свою первую гору из этого списка — Эверест — она взошла в мае 2001 года. В мае 2010 года она покорила последнюю — Шишабангма (8027 м)

Первой женщиной, покорившей 14 самых высоких вершин мира, стала испанка Эдурне Пасабан. На свою первую гору из этого списка — Эверест — она взошла в мае 2001 года. В мае 2010 года она покорила последнюю — Шишабангма (8027 м)

Фото: Gopal Chitrakar / Reuters

Непальский альпинист Нирмал Пурджа в 2019 году установил мировой рекорд, поднявшись на все 14 восьмитысячников мира за наименьшее время. Ему потребовалось всего шесть месяцев и шесть дней. Кроме того, он является единственным человеком в мире, который покорил все эти вершины с первой попытки

Непальский альпинист Нирмал Пурджа в 2019 году установил мировой рекорд, поднявшись на все 14 восьмитысячников мира за наименьшее время. Ему потребовалось всего шесть месяцев и шесть дней. Кроме того, он является единственным человеком в мире, который покорил все эти вершины с первой попытки

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Первой россиянкой, покорившей все 14 восьмитысячников, стала Алина Пекова. В октябре 2024 года альпинистка взошла на последнюю из них — гору Шишабангма. Алина Пекова стала четвертой женщиной в мире, покорившей 14 самых высоких вершин. На это ей потребовалось полтора года

Первой россиянкой, покорившей все 14 восьмитысячников, стала Алина Пекова. В октябре 2024 года альпинистка взошла на последнюю из них — гору Шишабангма. Алина Пекова стала четвертой женщиной в мире, покорившей 14 самых высоких вершин. На это ей потребовалось полтора года

Фото: @kavkaz_rf

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Возникновение альпинизма обычно относят к концу XVIII века. 8 августа 1786 года швейцарский врач Мишель-Габриэль Паккард и савойский горный проводник Жак Бальма взошли на вершину Монблан (4805 м) в Альпах. Они считаются первыми альпинистами. В честь их достижения в Альпах и появился этот термин
На фото: памятник Мишелю-Габриэлю Паккарду во французском Шамони

Фото: Roger - Narbonne / Flickr

Швейцарский геолог Орас Бенедикт де Соссюр учредил премию тому, кто разведает дорогу на Монблан. В 1787 году, спустя год после успеха Мишеля-Габриэля Паккарда и Жака Бальма, Орас Соссюр сам совершил восхождение на эту вершину. Он отправился в экспедицию вместе с Жаком Бальма. Кроме того, Орас Соссюр взял с собой исследовательское оборудование и первым зафиксировал, что Монблан является самой высокой горой Европы.
На фото: памятник Орасу Соссюру и Жаку Бальма во французском Шамони

Фото: Romainbehar / Wikimedia

В 1921 году состоялась британская разведывательная экспедиция на Эверест (8848 м). Ее целью было установить возможный маршрут на вершину горы. На пути к горе погиб шотландский исследователь Александр Келлас. Выше всех из группы поднялся альпинист Джордж Мэллори — на 7005 м
На фото участники экспедиции в лагере на высоте около 5273 м, 1921 год. Слева направо стоят: Сэнди Уолластон, Чарльз Говард-Бьюри, Александр Херон, Гарольд Реборн, сидят: Джордж Мэллори, Эдвард Уиллер, Гай Буллок, Генри Морсхед

Фото: Wikimedia

Советский альпинист Евгений Абалаков (в центре) стал первым, кто покорил пик Сталина — вершину в горной системе Памир в Таджикистане в 1933 году. Ее высота составляет 7495 м. Евгений Абалаков отправился на пик Сталина в составе экспедиции под руководством ученого-химика Николая Горбунова (слева). Однако на вершину поднялся только Евгений Абалаков. Всего за свою жизнь он совершил восхождение не менее чем на 50 вершин, заслуженный мастер спорта СССР по альпинизму с 1934 года

Фото: Фотохроника ТАСС / ТАСС

Брат Евгения Абалакова — Виталий (на фото) также был известным альпинистом. Он первым покорил пик Ленина (7134 м) в 1934 году и пик Победы (7439 м) в 1956 году. Кроме того, Виталий Абалаков был заслуженным тренером СССР с 1961 года. Под его руководством команда московского «Спартака» 12 раз становилась чемпионом страны по альпинизму

Фото: Николай Добровольский / РИА Новости

В 1924 году покорить Эверест попытались британские альпинисты Эндрю Ирвин и Джордж Мэллори. Однако они пропали без вести. На сегодняшний день найти удалось только останки Джорджа Мэллори в 1999 году на высоте 8159 метров. Вопрос побывал ли кто-либо из них на вершине остается открытым. Он считается одной из главных загадок Эвереста
На фото: Эндрю Ирвин (второй слева) и Джордж Мэллори (третий справа) в Тибете, 1924 год

Фото: API / Gamma-Rapho / Getty Images

Первыми на вершину Эвереста, в мае 1953 года, взошли новозеландец Эдмунд Хиллари (слева) и непальский шерпа Тенцинг Норгей (справа). Они прибыли на Эверест в составе британской экспедиции под руководством Джона Ханта. Всего в нее входило около 400 человек. Однако больше никто на вершину не поднялся. Джон Хант и Эдмунд Хиллари были пожалованы королевой Великобритании Елизаветой II в рыцари, а Тенцинг Норгей получил медаль Святого Георгия

Фото: Hulton-Deutsch Collection / Corbis / Getty Images

Первыми советскими альпинистами, покорившими Эверест, стали Владимир Балыбердин (слева) и Эдуард Мысловский (справа). Они отправились на гору в составе экспедиции Валентина Иванова. Она стала первой, поднявшейся по юго-западной стене Эвереста. Подниматься на саму вершину Владимиру Балыбердину и Эдуарду Мысловскому пришлось без запаса кислорода, рюкзак с ним упал в пропасть за несколько дней до финального восхождения. Альпинисты покорили вершину 4 мая 1982 года

Фото: Чистяков / РИА Новости

Итальянский альпинист Райнхольд Месснер первым совершил восхождения на все 14 вершин мира, высота которых больше 8 тыс. м над уровнем моря, в 1986 году. Летом 1980 года покорил Эверест. Райнхольд Месснер поднялся на вершину в одиночку и без кислородных баллонов. В 1980 году выпустил книгу «Хрустальный горизонт» об этом восхождении

Фото: Christof Stache / AP

Польские альпинисты Ежи Кукучка (слева) и Анджей Чок в 1980 году стали первыми, кто поднялся на Эверест по южному контрфорсу. В 1985 году они первыми совершили зимнее восхождение на Дхаулагири (8167 м). В сентябре 1987 года Ежи Кукучка также стал вторым человеком, покорившим все восьмитысячники

Фото: HUM Images / Universal Images Group / Getty Images

Первой женщиной, покорившей 14 самых высоких вершин мира, стала испанка Эдурне Пасабан. На свою первую гору из этого списка — Эверест — она взошла в мае 2001 года. В мае 2010 года она покорила последнюю — Шишабангма (8027 м)

Фото: Gopal Chitrakar / Reuters

Непальский альпинист Нирмал Пурджа в 2019 году установил мировой рекорд, поднявшись на все 14 восьмитысячников мира за наименьшее время. Ему потребовалось всего шесть месяцев и шесть дней. Кроме того, он является единственным человеком в мире, который покорил все эти вершины с первой попытки

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Первой россиянкой, покорившей все 14 восьмитысячников, стала Алина Пекова. В октябре 2024 года альпинистка взошла на последнюю из них — гору Шишабангма. Алина Пекова стала четвертой женщиной в мире, покорившей 14 самых высоких вершин. На это ей потребовалось полтора года

Фото: @kavkaz_rf

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