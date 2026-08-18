Гора не отпустила по расписанию

Поисково-спасательная операция на Эльбрусе, начавшаяся накануне после сообщения о пропаже группы альпинистов из Севастополя, завершилась благополучно. Как сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии, спасатели эвакуировали с горы не только восемь человек, не вышедших вовремя на связь, но и еще одну группу туристов, которая также оказалась в сложной ситуации из-за непогоды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Информация о том, что группа альпинистов не вышла на связь в установленное время, поступила накануне вечером, 17 августа. По данным МЧС Кабардино-Балкарии, маршрут был зарегистрирован. Предположительно, туристы вышли на гору около 22:00. Группа состояла из восьми альпинистов из Севастополя. После получения сигнала к поискам были привлечены 14 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Поиски велись на южном склоне Эльбруса. Как сообщал «Ъ-Кавказ» заместитель начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда Альберт Хаджиев, во время подъема спасатели обнаружили палатки в районе седловины. На тот момент было неизвестно, принадлежат ли они разыскиваемой группе. «На седловине есть палатки, видели. Сейчас ребята работают»,— говорил господин Хаджиев. Он также отмечал, что на южном склоне ранее была плохая погода, однако к вечеру она улучшилась.

Утром 18 августа в региональном управлении МЧС уточнили, что группа из восьми человек попала в непогоду и находилась в районе седловины Эльбруса. Прибывшие на место спасатели обнаружили там же еще одну группу туристов — шесть человек. Они, как и первая группа, не могли самостоятельно продолжить спуск из-за погодных условий.

В результате обе группы — всего 14 человек — были эвакуированы на поляну Азау. По данным МЧС, медицинская помощь альпинистам не потребовалась: от осмотра врачей они отказались. Поисково-спасательная операция продолжалась более восьми часов.

После инцидента Федерация альпинизма России заявила о намерении усилить инструктаж для туристов, отправляющихся на Эльбрус. Как сообщил ТАСС председатель комиссии по классическому альпинизму ФАР Александр Яковенко, работа будет вестись совместно с местными службами.

Эльбрус остается одним из самых популярных маршрутов для восхождений в России, однако спасатели регулярно напоминают, что даже зарегистрированный маршрут и стандартный южный склон не исключают рисков. На высоте погода может резко ухудшаться, а район седловины считается одним из наиболее сложных участков из-за ветра, низкой температуры и ограниченной видимости.

Окончательные выводы о причинах происшествия спасатели смогут сделать после уточнения обстоятельств у участников восхождения. По предварительным данным, ключевым фактором стала непогода, из-за которой сразу две группы не смогли самостоятельно спуститься с горы.

На Эльбрусе 25 и 26 июля произошло два смертельных инцидента. При восхождении погибли пять спортсменов из Боснии и Герцеговины, еще один турист умер при спуске в составе другой группы.

Тат Гаспарян