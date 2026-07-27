Вершина не простила ошибок

На Эльбрусе 25 и 26 июля произошло два смертельных инцидента. При восхождении погибли пять спортсменов из Боснии и Герцеговины, еще один турист умер при спуске в составе другой группы. Председатель комитета спортивного альпинизма Федерации альпинизма России Александр Яковенко убежден: произошедшее нельзя списывать только на непогоду. По мнению специалистов, решающими факторами стали ошибки в принятии решений на маршруте и отсутствие единых механизмов безопасности в высокогорье.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Туристы ждут своей очереди на Эльбрус

Фото: Андрей Бородулин / Коммерсантъ Туристы ждут своей очереди на Эльбрус

Фото: Андрей Бородулин / Коммерсантъ

Группа из семи альпинистов из Боснии и Герцеговины вышла на маршрут 24 июля. На следующий день погода резко ухудшилась: начался снегопад с метелью, а скорость шквалистого ветра, по данным спасателей, достигала 70 км/ч. Получив сигнал бедствия 25 июля в 21:21, на помощь отправились сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.

Один из участников смог самостоятельно спуститься ниже и сообщить о случившемся, второго выжившего спасатели нашли на склоне. Пятеро их товарищей погибли. К 27 июля все пять тел были обнаружены, однако их эвакуации помешала непогода.

Следственное управление СКР по Кабардино-Балкарской Республике возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования.



Трагедия вызвала резонанс в Боснии и Герцеговине. Премьер-министр страны Нермин Никшич заявил, что власти помогут организовать транспортировку тел погибших альпинистов на родину и возвращению двух выживших участников экспедиции. В стране планируют объявить день траура в память о погибших. По данным боснийских СМИ, все пятеро погибших были жителями города Зеница, двое из них состояли в местной горноспасательной службе.

Выживший альпинист Харис Адилович заявил журналистам, что группа состояла из опытных спортсменов. По его словам, еще на старте один из участников замерз, и первая связка решила развернуться. Вторая группа прошла дальше еще на 100–150 м, но затем также повернула назад.

Господин Адилович уверен, что причиной гибели людей стал неточный прогноз погоды: условия на склоне оказались куда суровее ожидаемых.



26 июля на Эльбрусе произошла еще одна трагедия. Двое зарегистрированных альпинистов из Ставропольского края и Тульской области застряли на высоте около 5,3 тыс. м в районе приюта Red Fox и запросили эвакуацию. К моменту прибытия сотрудников МЧС один из участников умер, предположительно от гипотермии. Второго альпиниста спустили вниз и передали врачам. Спуск тела погибшего отложили из-за штормового ветра.

По данным экстренных служб, за последние дни на Эльбрусе погибли шесть человек, а общее число жертв с начала летнего сезона достигло 11.

Председатель комитета спортивного альпинизма Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Яковенко не согласен с версией Хариса Адиловича. По его мнению, ключевым фактором стала недооценка реальной обстановки, своих физических сил и рисков. Эксперт отметил, что в тот же день три-четыре российские группы — как с гидами, так и спортивные — вовремя оценили опасность и развернулись на высоте 5–5,2 тыс. м.

«Все остальные развернулись, понимая, что ситуация слишком жесткая. А эти ребята решили, что их квалификации достаточно, чтобы идти дальше»,— заявил Александр Яковенко «Ъ-Кавказ».

По его словам, второй инцидент принципиально отличается от первого: если боснийцев подвело решение продолжить подъем в шторм, то во втором случае причина трагедии была другой.

«Насколько я понимаю, там была совершенно другая ситуация. Люди уже спускались, одному из участников стало плохо. Такое, к сожалению, бывает и с опытными восходителями. Высота свыше пяти тысяч метров — серьезная нагрузка, и даже при хорошей подготовке могут возникнуть критические состояния»,— пояснил господин Яковенко.

Эксперт также обратил внимание, что иностранцы подали сигнал SOS, когда ситуация уже вышла из-под контроля. Кроме того, альпинисты совершили ошибку, разделившись, что затруднило поисково-спасательную операцию. Ссылки на неточный синоптический прогноз господин Яковенко считает несостоятельными: специализированных метеоданных непосредственно для маршрутов Эльбруса нет, поэтому альпинисты обязаны сверять несколько источников и принимать решение по фактической погоде.

Серия ЧП побудила Ассоциацию туроператоров России предложить закрепление за гидами-проводниками законодательного права принудительно прерывать маршрут при непогоде — без опасений получить иск от клиентов. Александр Яковенко эту идею поддерживает: гиды часто уступают давлению туристов, требующих дойти до вершины любой ценой. Впрочем, эксперт оговорился, что наличие сопровождающего не дает стопроцентной гарантии, а боснийцы и вовсе были автономной группой, не обязанной нанимать гидов.

«Гид — тоже человек, он может ошибиться. Но у него должно быть безусловное право сказать: "Дальше не идем". И это не должно стать поводом для судебных тяжб»,— убежден господин Яковенко.

Сейчас на Эльбрусе пик сезона. На склоны вернулись иностранные альпинисты, однако нынешний год отличается аномально большим количеством снега и нестабильной погодой. По мнению Александра Яковенко, такие условия требуют не только дисциплины от участников, но и совершенствования всей системы обеспечения безопасности в горах. «Но главное правило остается неизменным: если условия становятся опасными, нужно вовремя отказаться от восхождения»,— заключил он.

Роман Лаврухин