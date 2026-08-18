Дуновение перемен

В Морозовском районе Дона стартовало строительство Вербной ВЭС мощностью около 100 МВт. Это произошло через пять лет после запуска на Дону последнего ветропарка. Запуск новой станции запланирован на 2027 год. Она станет седьмой ВЭС в регионе, где уже сосредоточено 25% отечественных ветроэнергетических проектов, в которые инвестировано более 100 млрд руб. Потенциал региона позволяет усилить лидирующие позиции и нарастить совокупную мощность ВЭС с нынешних 610 МВт до 1 ГВт, уверены опрошенные «Ъ-Ростов» эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марченковская ВЭС в Ростовской области

Фото: предоставлено АО «Росатом Возобновляемая энергия» Марченковская ВЭС в Ростовской области

Фото: предоставлено АО «Росатом Возобновляемая энергия»

О старте в Морозовском районе работ по подготовке к строительству Вербной ВЭС говорится в отчете правительства Ростовской области о реализации госпрограммы «Энергоэффективность и развитие промышленности», с которым ознакомился «Ъ-Ростов». Информацию подтвердили в АО «Росатом Возобновляемая энергия» (инвестор проекта). В частности, директор по развитию и международному бизнесу компании Владислав Унгурян уточнил, что установленная мощность новой станции составит 92,5 МВт. Всего на площадке будет 37 ветроэнергетических установок (ВЭУ) по 2,5 МВт каждая. Ввод в эксплуатацию Вербной ВЭС запланирован на 2027 год, добавил господин Унгурян. Он не стал отвечать на вопрос о размере инвестиций и финансовых показателях проекта.

Вербная ВЭС — это уже второй ветропарк АО «Росатом Возобновляемая энергия» в Ростовской области. Первый — Марченковскую ВЭС мощностью 120 МВт — компания запустила в Зимовниковском районе 1 июля 2021 года. По оценкам отраслевых экспертов, инвестиции в этот объект превысили 16 млрд руб. «Марченковская ВЭС способна ежемесячно обеспечивать электричеством свыше 78 тыс. домохозяйств региона», — заверил Владислав Унгурян.

Он подчеркнул, что у Ростовской области очень высокий потенциал развития ветроэнергетики. «Регион обладает необходимыми природными условиями (особенно в восточных районах), развитой энергетической инфраструктурой и промышленной базой (наличие площадок для производства компонентов ВЭУ). Это делает Дон привлекательным для реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ)», — уверен господин Унгурян.

По его словам, компания готова рассматривать возможность строительства новых ветропарков в Ростовской области. Но запуск каждого нового проекта — сложный и многофакторный процесс. Решения о строительстве конкретных станций принимаются с учетом целого ряда условий: результатов конкурсных отборов инвестпроектов (ДПМ ВИЭ), наличия свободных мощностей для выдачи энергии в сеть, готовности земельных участков и общей экономической ситуации. «Поэтому говорить о конкретных сроках и параметрах будущих проектов можно будет только после прохождения всех необходимых процедур», — резюмировал господин Унгурян.

Вербная ВЭС станет седьмым ветропарком в Ростовской области. Пока здесь работают шесть ветроэлектростанций совокупной мощностью около 610 МВт. На Дону ветроэнергетика активно развивалась с 2018 года до 2021-го, усилиями отечественных и зарубежных инвесторов. Так, четыре ветропарка в регионе запустил Фонд развития ветроэнергетики, созданный ПАО «Фортум» (дочка финской Fortum Corporation) и ГК «Роснано». Общая мощность этих станций — 350 МВт. Еще один объект — Азовскую ВЭС мощностью 90 МВт — построило ПАО «Энел Россия» (дочерняя структура итальянской энергетической группы Enel). О вкладе «Росатома» говорилось выше. Затем в строительстве ветропарков наступила пауза.

Как объяснил директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев, в 2022 году отрасль пережила значительный внешний шок: санкции, нарушение привычных цепочек поставок, необходимость замещения иностранных компонентов и сервисных решений, уход иностранных игроков и резкое удорожание финансирования.

«До 2025 года наблюдалось значительное снижение объемов строительства, но уже в 2026-м прогнозируется восстановление докризисных уровней», — отметил эксперт.

Он рассказал, что по итогам 2025 года Ростовская область сохранила в России лидирующие позиции в секторе ветроэнергетики. «В регионе работают ветропарки, совокупная мощность которых превышает 600 МВт, — напомнил эксперт. — Здесь же запланировано строительство ВЭС, запуск которых в среднесрочной перспективе позволит увеличить показатель до 1 ГВт. Реализация проекта строительства Вербной ВЭС мощностью 97,2 МВт стратегически важна для устойчивого развития экономики региона».

По мнению господина Жихарева, в южной части российской энергосистемы электропотребление растет опережающими темпами. Проекты ВИЭ-генерации позволяют удовлетворить дополнительный спрос максимально эффективно. «Электроэнергия от таких объектов стоит дешевле, чем от тепловых станций, а сроки строительства не превышают двух лет. Базовый срок окупаемости проектов, реализуемых по договорам поставки мощности (ДПМ ВИЭ), составляет 15 лет», — пояснил Алексей Жихарев.

По оценкам генерального директора «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» Игоря Буракова, сейчас в регионе локализовано более 25% всех ветроэнергетических проектов России.

Это не только ветропарки, но и заводы, выпускающие оборудование для ВЭС. Построенные в регионе ВЭС на 70-80% состоят из отечественных комплектующих, произведенных, в том числе, на площадках в Волгодонске и Таганроге. Совокупные инвестиции в это направление на Дону превышают 100 млрд руб., уточнил эксперт.

«После ухода в 2022 году из России энергоконцерна Fortum и итальянской Enel, построенные ими в регионе ветропарки продолжают работу под управлением российских компаний. Одновременно сейчас идет работа по нескольким новым ветропаркам и проектам солнечной генерации, для развития которой появляются дополнительные стимулы. Ростовской области важно иметь самые разные источники энергии, дополняющие друг друга, повышающие уровень надежности, экологичность и эффективность всей энергосистемы. Это позволит региону спокойнее проходить пики потребления электроэнергии, снижая количество аварийных отключений», — объяснил господин Бураков.

Он добавил, что ветроэнергетика, как и солнечная генерация, более распределенная и приближенная к потребителям, чем, например, традиционные тепловые станции или АЭС. Электроэнергия от объектов ВИЭ передается на меньшее расстояние, что снижает ее потери и себестоимость, уверен глава АИР. «В целом Дон производит примерно вдвое больше электроэнергии, чем потребляет. Однако у нас общая энергосистема со всем югом России, где есть некоторый дефицит генерации с учетом постепенно возрастающих объемов потребления. Ростовская область будет этот дефицит восполнять, в том числе, за счет развития “зеленой” энергетики», — подытожил Игорь Бураков.

Владимир Андреев