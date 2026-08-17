В Ростовской области собрали рекордные 13,6 млн тонн зерновых

Ростовская область установила национальный рекорд по сбору ранних зерновых и зернобобовых культур — 13,6 млн тонн. Об этом сообщила заместитель губернатора по АПК Анна Касьяненко на оперативном совещании в региональном правительстве с участием глав муниципалитетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Урожайность составила 40,8 центнера с гектара. Для сравнения: в 2024 году было собрано 11,1 млн тонн, в 2025-м — 8,7 млн тонн. Уборочная кампания продолжается: в полях собирают поздние зерновые и масличные культуры.

Несмотря на высокие показатели, ситуация в отрасли остается напряженной из-за проблем с логистикой, экспортом и снижением закупочных цен. Региональное правительство обсуждает с федеральным центром меры поддержки аграриев, в том числе пролонгацию кредитов и лизинга, а также выделение субсидий.

Мария Хоперская