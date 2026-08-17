На Дону число покупок в сегменте фитнес-услуг выросло на 10%

В первом полугодии 2026 года количество покупок в сегменте финес-услуг в Ростовской области увеличилось на 10% год к году, следует из данных компании «Платформа ОФД», предоставленных изданию «Эксперт Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Средний чек достиг 3,9 тыс. руб., прибавив 8% относительно аналогичного периода прошлого года. По мнению аналитиков, рост выручки игроков рынка обусловлен одновременно расширением клиентской базы и увеличением расходов на одну транзакцию, а не за счет снижения цен.

Позитивная тенденция в фитнес-индустрии развивается на фоне общего охлаждения непродовольственного ритейла в регионе: в категории «одежда и обувь» число покупок сократилось на 8%.

Среди ключевых драйверов роста эксперты называют усиление тренда на здоровый образ жизни и растущий интерес жителей региона к занятиям спортом.

Наталья Белоштейн