Сельхозпроизводители Ростовской области собрали 13,6 млн т ранних зерновых и зернобобовых. Валовой сбор озимой пшеницы достиг 12,2 млн т. Урожайность составила 42,6 ц/га. В донском правительстве полученный результат оценили как высокий с учетом неудачи 2025 года и объективно сложных условий уборочной кампании. Из-за рекордного урожая и полной остановки экспорта для аграриев региона появились новые риски: в условиях удорожания себестоимости продукции целый ряд хозяйств может столкнуться с убытками и угрозой банкротства, считает председатель комитета по АПК Ростовского областного отделения «Опоры России» Михаил Марышев.

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«В этом сезоне аграрии Ростовской области собрали достойный урожай, соответствующий рекордам прошлых лет, и особенно заметный на фоне тяжелого 2025 года, когда из-за заморозков и засухи валовый сбор был намного ниже. Высокий результат страды-2026 стал возможен, благодаря трудолюбию и опыту сельхозпроизводителей Дона, которые тщательно проработали технологические карты и научились управлять текущими рисками. Конечно же, высокому результату способствовали и более благоприятные, чем в прошлом году, погодные условия.

Теперь, когда зерно собрано и размещено на токах, аграриям предстоит колоссальная работа на выживание, нивелирование рисков. Особенность нынешнего сезона в том, что у сельхозпроизводителей выросла себестоимость произведенной пшеницы. Так, у образцовых хозяйств, которые вовремя запаслись всем необходимым, она в пределах 10 руб. за кг. А у тех, которые запасы ранее не сделали, закупали все по более высоким ценам, несут негативный груз прошлых периодов, себестоимость составляет 14-17 руб. за кг зерна.

Таким образом, сейчас, чтобы хозяйствам хоть что-то заработать, они должны продавать пшеницу по ценам от 20 руб./кг. Но это — за гранью возможностей рынка. Сейчас ситуация такая, что удачей будет для аграриев региона, если они выйдут в ноль, продадут по себестоимости.

Они не могут даже заложить зерно в элеваторы в ожидании более благоприятных условий. Одни складские мощности по объективным причинам не работают, другие — забиты под завязку, поскольку зерно не продается — экспорта сейчас нет.

Именно полная остановка поставок на внешние рынки — это главный вызов для юга России в целом и Ростовской области, как экспортоориентированного региона, в частности. Возобновление экспорта по времени спрогнозировать невозможно. По факту сейчас многие (сельхозпроизводители, логисты, стивидоры, судовладельцы, брокеры, агенты, трейдеры, экспортеры и коммерческие структуры, которые оказывают услуги или сервисы по ВЭД) столкнулись с коммерческим дефолтом в отрасли.

Впереди уборка масличных, затем посевная-2027. На все необходимы деньги, но основные финансовые потоки полностью остановились вместе с потоками товарными. Рост цен на топливо, удобрения, технику и логистику, а также рост долговой нагрузки создают серьезные финансовые риски для аграриев.

Мы уже сейчас наблюдаем падение цены на фоне полного отсутствия спроса со стороны покупателей. При этом аграриям, которые успели засыпать зерно в элеваторы, приходится еще и платить за хранение.

Сейчас аграриям Дона важно получить полное понимание и конструктивное взаимодействие со стороны ФНС, пенсионных и страховых фондов, банков, лизинговых компаний, партнеров и контрагентов. Это может быть выражено в форме налоговых преференций, кредитных каникул, товарного кредитования и в других формах поддержки. Если сельхозпроизводители региона не достигнут договоренностей, то последствия для отрасли будут печальными: возможна серия банкротств целого ряда хозяйств в ближайшие два-три года».