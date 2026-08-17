Составлено ИИ-Ассистентъ

Дональд Трамп выразил недовольство тем, что совместные военные учения США и Южной Кореи портят отношения с КНДР, назвав их «совершенно неуместным и враждебным сигналом». Он также упомянул о дороговизне учений, большая часть которых оплачивается США, отметив, что во время его президентства Пхеньян вел себя «безобидно и уважительно».

Ранее, 27 января 2026 года, Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на импорт из Южной Кореи. Администрация Дональда Трампа также сталкивается с требованиями американских сенаторов от Демократической партии объяснить приостановку введения новых санкций против России, несмотря на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Сенаторы указывают, что в этот период США продолжали вводить санкции против Ирана и Кубы.