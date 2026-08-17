Главные новости к утру 17 августа
Кая Каллас анонсировала «самые масштабные санкции» против России.
Дональд Трамп урезал масштаб военных учений с Южной Кореей ради отношений с КНДР.
«Хамас» потребовал заставить Израиль принять второй этап плана по Газе.
Экспортеры наладили тайный вывоз нефти через Ормузский пролив, сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.
Арабская разведка узнала о секретном плане Ирана по эскалации войны, сообщает WSJ со ссылкой на источники.
Иран назначил награду за головы американских военных.
Мосбиржа планирует привлечь на фондовый рынок разработчиков видеоигр.
Дональд Трамп выразил недовольство тем, что совместные военные учения США и Южной Кореи портят отношения с КНДР, назвав их «совершенно неуместным и враждебным сигналом». Он также упомянул о дороговизне учений, большая часть которых оплачивается США, отметив, что во время его президентства Пхеньян вел себя «безобидно и уважительно».
Ранее, 27 января 2026 года, Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на импорт из Южной Кореи. Администрация Дональда Трампа также сталкивается с требованиями американских сенаторов от Демократической партии объяснить приостановку введения новых санкций против России, несмотря на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Сенаторы указывают, что в этот период США продолжали вводить санкции против Ирана и Кубы.