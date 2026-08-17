США сократят учения с Южной Кореей, чтобы не портить отношения с КНДР
Трамп урезал масштаб военных учений с Южной Кореей ради отношений с КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил о сокращении масштабов и финансирования совместных военных учений с Южной Кореей. Он выразил недовольство тем, что маневры портят отношения Соединенных штатов и КНДР.
«Исходя из моих очень хороших отношений с Ким Чен Ыном из Северной Кореи, я недоволен тем фактом, что Соединенные Штаты когда-то согласились участвовать в совместных военных учениях с Южной Кореей»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social. Он назвал учения «совершенно неуместным и враждебным сигналом».
Господин Трамп также указал на дороговизну учений, «большая часть которых оплачивается США». Он также отметил, что во время его президентства, Пхеньян вел себя «безобидно и уважительно». «И хотя это отчасти не связано, недавно я спросил президента Южной Кореи, не хотят ли они присоединиться к нам в вопросе денуклеаризации Исламской Республики Иран, на что они ответили: "Спасибо, не надо!"»,— добавил он.
Американо-южнокорейские учения Ulchi Freedom Shield начнутся 17 августа и продлятся до 27 августа. Ежегодные учения с США носят оборонительный характер и «укрепляют совместную обороноспособность» двух стран, отмечал Сеул. В Пхеньяне предстоящие учения назвали демонстрацией агрессии и подготовкой к войне с КНДР.
В ноябре 2025 года США поддержали планы Южной Кореи расширить возможности по обогащению урана и переработке отработанного ядерного топлива в мирных целях, а также договорились о строительстве Сеулом первой атомной подводной лодки.
Команда Дональда Трампа в ноябре 2024 года рассматривала возможность прямых переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном для восстановления каналов коммуникации между Вашингтоном и Пхеньяном. В феврале 2025 года Дональд Трамп заявил о намерении восстановить дипломатические контакты с Северной Кореей, отмечая свои ранее хорошие отношения с Ким Чен Ыном.
В августе 2025 года Дональд Трамп встречался с южнокорейским лидером Ли Чжэ Мёном, на которой Трамп выразил желание вновь встретиться с Ким Чен Ыном, а Ли Чжэ Мён готовность в этом содействовать. До этого, в период президентства Трампа, он выдвигал требование к Южной Корее многократно увеличить расходы на содержание американского военного контингента и пытался достичь решения проблемы Корейского полуострова путём прямых переговоров с Ким Чен Ыном без активного участия Сеула. В этот период Трамп критиковал политику Южной Кореи, называя её «главным нарушителем» в торговле, а также грозился повысить тарифы на южнокорейские товары и отменить совместные военные учения.