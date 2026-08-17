США сократят учения с Южной Кореей, чтобы не портить отношения с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил о сокращении масштабов и финансирования совместных военных учений с Южной Кореей. Он выразил недовольство тем, что маневры портят отношения Соединенных штатов и КНДР.

«Исходя из моих очень хороших отношений с Ким Чен Ыном из Северной Кореи, я недоволен тем фактом, что Соединенные Штаты когда-то согласились участвовать в совместных военных учениях с Южной Кореей»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social. Он назвал учения «совершенно неуместным и враждебным сигналом».

Господин Трамп также указал на дороговизну учений, «большая часть которых оплачивается США». Он также отметил, что во время его президентства, Пхеньян вел себя «безобидно и уважительно». «И хотя это отчасти не связано, недавно я спросил президента Южной Кореи, не хотят ли они присоединиться к нам в вопросе денуклеаризации Исламской Республики Иран, на что они ответили: "Спасибо, не надо!"»,— добавил он.

Американо-южнокорейские учения Ulchi Freedom Shield начнутся 17 августа и продлятся до 27 августа. Ежегодные учения с США носят оборонительный характер и «укрепляют совместную обороноспособность» двух стран, отмечал Сеул. В Пхеньяне предстоящие учения назвали демонстрацией агрессии и подготовкой к войне с КНДР.