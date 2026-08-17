Мосбиржа планирует привлечь на фондовый рынок разработчиков видеоигр

Московская биржа (MOEX: MOEX) хочет привлечь на фондовый рынок российских разработчиков видеоигр, заявила глава департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталья Логинова. Департамент уже сотрудничает с ассоциацией видеоигр, несколько компаний из которой заинтересованы в привлечении финансирования, отметила она.

«У нас в России более 150 компаний, которые занимаются разработкой видеоигр. Они маржинальны. Как показывает международная практика, разработчики игр могут привлекать биржевое финансирование для развития своей деятельности. Сто таких компаний торгуются на Варшавской бирже, 50 компаний — на NASDAQ Stockholm, около 30 компаний — на американских биржах»,— сказала госпожа Логинова (цитата по «РИА Новости»).

По словам главы департамента по работе с эмитентами, Мосбиржа планирует создать совет по видеоиграм в секторе «Рынок инноваций и инвестиций». Есть несколько компаний, которые потенциально могли бы стать «хорошими эмитентами», добавила она.