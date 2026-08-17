WSJ: арабская разведка узнала о секретном плане Ирана по эскалации войны

Службы разведки нескольких арабских стран узнали о подготовке Ирана к расширению войны против США и Израиля, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Главная цель Тегерана — причинить противнику такой ущерб, который навсегда предотвратит повторение ударов, подобных прошлогодней 12-дневной войне и текущему конфликту, заявляют собеседники издания.

Иран активно готовится к новой фазе противостояния. Власти передали Корпусу стражей исламской революции (КСИР) больший контроль над регулярной армией страны, а на ключевые посты назначили ветеранов и сторонников ударов по арабским странам, которые принимают американские базы на своей территории. Параллельно Иран расширяет контрразведывательные операции и ускоряет производство ракет и беспилотников.

Дальнейшая эскалация может заключаться в диверсиях на интернет-кабелях в Персидском заливе, дестабилизации политической обстановки в странах с шиитскими общинами, таких как Кувейт и Бахрейн, говорят источники газеты. Возможно, она даже может дойти до наземных операций в Кувейте.

Собеседники издания сообщают, что разведка получила доказательства готовящихся планов из перехваченных переговоров между Ираном и союзными группировками в Йемене и Ираке. Источники утверждают, что Тегеран мог использовать июньское затишье и переговоры с президентом США Дональдом Трампом не для заключения мира, а чтобы выиграть время и модернизировать свое ракетное вооружение.

В Иране боятся ответных мер. Советники правительства страны считают, что следующий этап противостояния выйдет за рамки традиционной войны и будет включать внешние попытки спровоцировать беспорядки внутри страны, подобные тем, что охватили страну в январе.