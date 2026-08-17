Иран назначил награду за головы американских военных

Иран будет выплачивать своим гражданам по $30 тыс. за каждого убитого или плененного военнослужащего США, заявил главнокомандующий армией страны генерал-майор Амир Хатами. Женщинам за это будет полагаться двойное вознаграждение, сказал он.

Кроме того, иранская армия собирается сделать музей, где в качестве экспонатов предстанет оружие, из которого убивали американских солдат. Армия собирается выкупать его у граждан по цене вдвое выше рыночной, выдавая взамен новое. Выплачивать деньги будут «при участии и финансовой поддержке народа», сказал генерал. Его слова передает IRNA.

Генерал заявил об этом на торжественной встрече с журналистами. Во время выступления он сообщил о восстановлении наступательного и оборонительного потенциала страны. «Враги явно ошибались относительно возможностей нашей армии... Защищая себя, мы не ограничены ничем»,— сказал Амир Хатами.