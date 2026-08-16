Bloomberg: экспортеры наладили тайный вывоз нефти через Ормузский пролив

Ближневосточные экспортеры нефти наладили скрытную схему «челночной» транспортировки сырья через Ормузский пролив, сообщило Bloomberg со ссылкой на источники. Танкеры проходят морской коридор с отключенными транспондерами, после чего переваливают нефть на крупные суда в Оманском заливе.

Объем этих секретных перевозок уже превысил 4 млн баррелей в день. По данным аналитиков, они помогают удерживать котировки Brent в районе $80–90 за баррель. Танкеры перевозят нефть таким образом уже несколько месяцев.

Нефть вывозят из ОАЭ, Ирака, Катара и Кувейта. Суда периодически попадают под обстрелы, в регионе растет число нефтяных разливов, известно о гибели нескольких моряков при переходе через пролив. Но темпы вывоза сырья не сбавляются, рассказали собеседники агентства. Для многих судовладельцев и экспортеров такой транзит сейчас остался единственной возможностью продолжать поставки, говорят эксперты.

Один из участников таких перевозок — государственная нефтяная компания ОАЭ Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC). «Несмотря на неоднократные атаки на наши суда, мы твердо намерены продолжать выполнять свои обязательства по безопасной доставке энергии на мировые рынки»,— заявила компания в официальном комментарии. С начала конфликта 23 судна ADNOC были атакованы во время перехода через Ормузский пролив. Один моряк погиб, 20 членов экипажа получили ранения.