Bloomberg: экспортеры наладили тайный вывоз нефти через Ормузский пролив
Ближневосточные экспортеры нефти наладили скрытную схему «челночной» транспортировки сырья через Ормузский пролив, сообщило Bloomberg со ссылкой на источники. Танкеры проходят морской коридор с отключенными транспондерами, после чего переваливают нефть на крупные суда в Оманском заливе.
Объем этих секретных перевозок уже превысил 4 млн баррелей в день. По данным аналитиков, они помогают удерживать котировки Brent в районе $80–90 за баррель. Танкеры перевозят нефть таким образом уже несколько месяцев.
Нефть вывозят из ОАЭ, Ирака, Катара и Кувейта. Суда периодически попадают под обстрелы, в регионе растет число нефтяных разливов, известно о гибели нескольких моряков при переходе через пролив. Но темпы вывоза сырья не сбавляются, рассказали собеседники агентства. Для многих судовладельцев и экспортеров такой транзит сейчас остался единственной возможностью продолжать поставки, говорят эксперты.
Один из участников таких перевозок — государственная нефтяная компания ОАЭ Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC). «Несмотря на неоднократные атаки на наши суда, мы твердо намерены продолжать выполнять свои обязательства по безопасной доставке энергии на мировые рынки»,— заявила компания в официальном комментарии. С начала конфликта 23 судна ADNOC были атакованы во время перехода через Ормузский пролив. Один моряк погиб, 20 членов экипажа получили ранения.
Ежедневно через Ормузский пролив проходит около 3-5 млн баррелей нефти, несмотря на отсутствие соглашения между США и Ираном о его статусе. С начала военной операции США и Израиля против Ирана в конце февраля 2026 года судоходство через пролив было нарушено, что привело к росту цен на нефть выше $100 за баррель. В конце мая 2026 года через пролив прошли два не связанных с Ираном супертанкера с нефтью из Саудовской Аравии и ОАЭ, а также танкер с иракской нефтью.
За последнюю неделю июля 2026 года из Ирана через Ормузский пролив прошли шесть супертанкеров, находящихся под санкциями США, способные перевезти около 12 млн баррелей нефти. Эти суда, как и некоторые другие иранские суда с отключенными транспондерами, совершили рейсы после 7 июля 2026 года, когда Вашингтон отозвал временное разрешение для Тегерана на экспорт нефти. В мае 2026 года Иран также заминировал Ормузский пролив после начала военной операции США и Израиля в конце февраля 2026 года и запросил суда «дружественных стран» согласовывать проход с вооруженными силами республики.
В июне 2025 года провайдер Windward фиксировал ежедневные помехи GPS в Ормузском проливе, которые затрагивали около 1 тыс. судов, включая танкеры и контейнеровозы. Подобные инциденты приводили к задержкам, отклонениям от маршрута, повышению стоимости прохода и росту аварийного риска. Уже в мае 2026 года Bloomberg сообщал, что НАТО обсуждает возможность сопровождения коммерческих судов в Ормузском проливе, если он не будет открыт к началу июля.