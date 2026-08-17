«Хамас» потребовал заставить Израиль принять второй этап плана по Газе

Посредники и Совет мира должны убедить Израиль прекратить огонь в секторе Газа и перейти ко второй фазе мирного плана, заявили в движении «Хамас». В начале августа Израиль отверг этот план.

Группировка сообщила, что призвала внешние силы заставить Израиль «выполнить все свои обязательства в рамках первого этапа, прекратить все нарушения, остановить убийства и вторжения, а также утвердить дорожную карту для второго этапа» плана прекращения огня.

Накануне в египетском Эль-Аламейне спецпосланник президента США Джаред Кушнер встретился с посредниками в непрямых переговорах между Израилем и «Хамасом», отдельно с представителями группировки, а также с высоким представителем Совета мира по Газе Николаем Младеновым.

Как писало Axios, целью господина Кушнера стало продвижение плана Совета мира по Газе, который подразумевает разоружение «Хамаса» и вывод израильских войск. Он также включает в себя вывод части Армии обороны Израиля из анклава.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль проверят на сговорчивость».