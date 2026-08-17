«Хамас» потребовал заставить Израиль принять второй этап плана по Газе
Посредники и Совет мира должны убедить Израиль прекратить огонь в секторе Газа и перейти ко второй фазе мирного плана, заявили в движении «Хамас». В начале августа Израиль отверг этот план.
Группировка сообщила, что призвала внешние силы заставить Израиль «выполнить все свои обязательства в рамках первого этапа, прекратить все нарушения, остановить убийства и вторжения, а также утвердить дорожную карту для второго этапа» плана прекращения огня.
Накануне в египетском Эль-Аламейне спецпосланник президента США Джаред Кушнер встретился с посредниками в непрямых переговорах между Израилем и «Хамасом», отдельно с представителями группировки, а также с высоким представителем Совета мира по Газе Николаем Младеновым.
Как писало Axios, целью господина Кушнера стало продвижение плана Совета мира по Газе, который подразумевает разоружение «Хамаса» и вывод израильских войск. Он также включает в себя вывод части Армии обороны Израиля из анклава.
Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль проверят на сговорчивость».
Джаред Кушнер и верховный представитель Совета мира Николай Младенов планируют посетить Израиль для переговоров по ситуации в Газе, а также Кушнер отдельно посетит Египет, через который "Хамас" передает свои предложения. Израиль выражает сомнения по поводу плана разоружения палестинских формирований, предложенного Дональдом Трампом 31 июля 2026 года, несмотря на общее согласие со стратегической целью. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 9 августа 2026 года заявил, что Армия обороны Израиля не выведет войска до полного разоружения "Хамаса", включая все виды вооружения, и назвал некоторые идеи Вашингтона неприемлемыми.