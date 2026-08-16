Пропавшего адвоката Шамиля Ахаева нашли мертвым в лесополосе Петербурга

Адвоката Шамиля Ахаева, который пропал 10 августа, нашли мертвым в лесополосе в Санкт-Петербурге вечером 15 августа. Об этом стало известно «Фонтанке». Последний раз 44-летнего мужчину видели в Репино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пропавший 10 августа адвокат Шамиль Ахаев найден мертвым в Петербурге

Фото: Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу Пропавший 10 августа адвокат Шамиль Ахаев найден мертвым в Петербурге

Фото: Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу

По данным издания, в день исчезновения господин Ахаев приехал к ресторану «Шаляпин Дачный» около 20:00. Однако внутрь заведения он не вошел и направился в сторону лесополосы. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Поиски адвоката вели сотрудники правоохранительных органов и волонтеры. 13 августа поисковый отряд «ЛизаАлерт» опубликовал ориентировку на Шамиля Ахаева, а на следующий день Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту его безвестного исчезновения.

15 августа поиски завершились обнаружением тела. По предварительным данным, смерть Шамиля Ахаева могла наступить в результате удушья. Следов насилия на теле не обнаружено, возможной предсмертной записки при нем также не нашли.

Матвей Николаев