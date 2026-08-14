СКР возбудил дело по факту исчезновения петербургского адвоката Шамиля Ахаева
Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту безвестного исчезновения адвоката Шамиля Ахаева, которого в последний раз видели 10 августа в поселке Репино Курортного района, после чего он перестал выходить на связь.
Следственный комитет возбудил дело по факту исчезновения петербургского адвоката Шамиля Ахаева
Фото: Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу
Действующий адвокат Невской коллегии, отмечают в СКР, пропал при неустановленных обстоятельствах. Тех, кто обладает какими-либо сведениями о его местонахождении, комитет просит обратиться по телефонам: 570-66-71 или 616-23-72. В поисках участвуют волонтеры «ЛизаАлерт» и отряда «Северо-Запад».
Знакомые юриста сообщили «Ъ Северо-Запад», что господин Ахаев незадолго до случившегося рассказывал близким, что ему поступали угрозы, связанные с его профессиональной деятельностью.
В качестве защитника он участвовал во многих резонансных делах. Так, например, Шамиль Ахаев представлял в суде интересы семей погибших по делу бывшего советника главы Олимпийского комитета России и экс-президента петербургской федерации вольной борьбы Владимира Кулибабы, который был приговорен к 10 годам колонии за организацию двойного убийства в 1993 году.