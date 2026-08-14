СКР возбудил дело по факту исчезновения петербургского адвоката Шамиля Ахаева

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту безвестного исчезновения адвоката Шамиля Ахаева, которого в последний раз видели 10 августа в поселке Репино Курортного района, после чего он перестал выходить на связь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следственный комитет возбудил дело по факту исчезновения петербургского адвоката Шамиля Ахаева

Фото: Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу Следственный комитет возбудил дело по факту исчезновения петербургского адвоката Шамиля Ахаева

Фото: Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу

Действующий адвокат Невской коллегии, отмечают в СКР, пропал при неустановленных обстоятельствах. Тех, кто обладает какими-либо сведениями о его местонахождении, комитет просит обратиться по телефонам: 570-66-71 или 616-23-72. В поисках участвуют волонтеры «ЛизаАлерт» и отряда «Северо-Запад».

Знакомые юриста сообщили «Ъ Северо-Запад», что господин Ахаев незадолго до случившегося рассказывал близким, что ему поступали угрозы, связанные с его профессиональной деятельностью.

В качестве защитника он участвовал во многих резонансных делах. Так, например, Шамиль Ахаев представлял в суде интересы семей погибших по делу бывшего советника главы Олимпийского комитета России и экс-президента петербургской федерации вольной борьбы Владимира Кулибабы, который был приговорен к 10 годам колонии за организацию двойного убийства в 1993 году.

Андрей Кучеров