Главные новости к утру 16 августа

В Москве при ударе БПЛА пострадали три человека, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Россиянки выиграли командное многоборье на ЧМ по художественной гимнастике.

Катар отверг обвинения в удержании в плену иранских пилотов.

Президент Южной Кореи предложил КНДР начать переговоры о прекращении войны.

Один человек умер после пожара на стройке многоэтажки в Омске.

Компания из Китая запустила первый регулярный рейс в Европу по Северному морскому пути.

При землетрясении в Индонезии погибли как минимум 47 человек, сообщили власти страны. Самый поврежденный район страны оказался отрезан от мира, и спасатели больше суток не могут до туда добраться.