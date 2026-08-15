Катар отверг обвинения в удержании в плену иранских пилотов

Катар не брал в плен трех иранских военных пилотов, пропавших без вести в начале марта, заявил представитель МИД страны Маджид Аль-Ансари. По его словам, катарские военные не нашли троих из них, а тело одного погибшего передали Тегерану.

Иран сегодня обвинил Доху в удержании своих военнослужащих в нарушение Женевской конвенции. Генштаб страны заявил, что катарские ПВО сбили иранские Су-24, после чего один пилот погиб, а трое — попали в плен.

Маджид Аль-Ансари назвал эти заявления ложными. Он признал, что самолеты были сбиты, но, по его словам, только после того, как катарские военные попытались связаться с пилотами и не получили ответа. «Были приняты необходимые меры для защиты нашей территории в соответствии с международным правом. Это было разъяснено в то время по официальным каналам»,— написал он в X.

Представитель МИД заверил, что Катар провел поисковые операции и нашел лишь одного пилота — его тело было передано Ирану. Найти оставшихся трех пилотов так и не удалось. «Катар также направил приглашение иранской делегации посетить страну для ознакомления с подробностями поисково-спасательных операций в апреле, однако иранская сторона пока не ответила на приглашение»,— добавил он.