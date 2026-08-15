Один человек умер после пожара на стройке многоэтажки в Омске

Пожар произошел на территории строящегося многоэтажного дома в Омске. Восьмерых пострадавших госпитализировали с ожогами, один из них скончался в реанимации, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тушение пожара в Омске

Фото: МЧС Омской области Тушение пожара в Омске

Фото: МЧС Омской области

Всего пострадали 11 человек. Троих врачи отпустили домой после осмотра. Остальные находятся в тяжелом состоянии: у них диагностированы ожоги от 20% до 90% тела.

Возгорание произошло утром 15 августа на стройке, его уже ликвидировали. Предположительно, пожар начался из-за возгорания утеплителя во время проведения сварочных работ. СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении условий охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.