Компания из Китая запустила первый регулярный рейс в Европу по Севморпути

Китайская компания Sea Legend Shipping запустила первый регулярный рейс из Китая в Европу по Северному морскому пути, сообщает «Синьхуа». Ее контейнеровоз Dubai Tower стартовал из китайского порта Нинбо-Чжоушань и зайдет в порты Феликстоу (Великобритания), Роттердам (Нидерланды), Гамбург (Германия) и Гдыня (Польша).

Путь в одну сторону займет всего 20 дней. Это почти вдвое быстрее традиционного маршрута через Суэцкий канал. В этом сезоне операторы планируют выполнить не менее восьми рейсов и привлечь флот из 7–8 судов ледового класса.

Рейсы планируется отправлять каждую неделю в летний навигационный период — с июля по октябрь. В перспективе организаторы проекта рассчитывают расширить период навигации за счет модернизации полярного флота и портовой инфраструктуры.

«Росатом», который 8 лет назад наделили полномочиями развивать инфраструктуру Северного морского пути, выдал разрешения Sea Legend Shipping на проход судов в начале августа, сообщал гендиректор компании Алексей Лихачев. Он подтверждал, что в отличие предыдущих контейнерных перевозок по этому маршруту, которые носили экспериментальный или разовый характер, программа на 2026 год предусматривает полноценное линейное сообщение.