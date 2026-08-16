Компания из Китая запустила первый регулярный рейс в Европу по Севморпути
Китайская компания Sea Legend Shipping запустила первый регулярный рейс из Китая в Европу по Северному морскому пути, сообщает «Синьхуа». Ее контейнеровоз Dubai Tower стартовал из китайского порта Нинбо-Чжоушань и зайдет в порты Феликстоу (Великобритания), Роттердам (Нидерланды), Гамбург (Германия) и Гдыня (Польша).
Путь в одну сторону займет всего 20 дней. Это почти вдвое быстрее традиционного маршрута через Суэцкий канал. В этом сезоне операторы планируют выполнить не менее восьми рейсов и привлечь флот из 7–8 судов ледового класса.
Рейсы планируется отправлять каждую неделю в летний навигационный период — с июля по октябрь. В перспективе организаторы проекта рассчитывают расширить период навигации за счет модернизации полярного флота и портовой инфраструктуры.
«Росатом», который 8 лет назад наделили полномочиями развивать инфраструктуру Северного морского пути, выдал разрешения Sea Legend Shipping на проход судов в начале августа, сообщал гендиректор компании Алексей Лихачев. Он подтверждал, что в отличие предыдущих контейнерных перевозок по этому маршруту, которые носили экспериментальный или разовый характер, программа на 2026 год предусматривает полноценное линейное сообщение.
В 2026 году общий объём грузоперевозок по Северному морскому пути может достичь исторического максимума в более чем 40 млн тонн, при этом динамика грузооборота существенно опережает прошлогодний график. Развитие Северного морского пути требует передовых технологий и специализированного кадрового обеспечения.
Госкорпорация «Росатом» выступает инфраструктурным оператором Северного морского пути, и её глава Алексей Лихачев сообщил о выдаче разрешений на проход семи судов через этот маршрут. По словам Лихачева, в 2026–2028 годах на реализацию федерального проекта «Развитие Большого Северного морского пути» заложено примерно 138 млрд рублей.
В 2025 году Россия и Китай утвердили план развития перевозок по Севморпути, который направлен на формирование устойчивого транспортного коридора, предусматривающего внедрение современных логистических и технологических решений. Компания «Норникель» рассматривает возможность увеличения объемов перевозок по Северному морскому пути на 1–1,5 млн тонн, если восточный коридор станет более длительным, что позволит доставлять больше грузов в Китай напрямую.