Спасатели не могут пробраться в отрезанный землетрясением округ в Индонезии

Число погибших из-за землетрясения магнитудой 7,7 и десятков последующих афтершоков, произошедших на востоке Индонезии, выросло до 47. Об этом сообщило Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий, передает Reuters.

Спасательные работы в зоне бедствия осложнены оползнями, перекрывшими ключевые автодороги и повредившими линии связи. Спасательные бригады до сих пор не смогли добраться до округа Нагекео, который находится ближе всего к эпицентру и оказался отрезан от внешнего мира. Пока путь по суше заблокирован, другая группа спасателей пытается добраться до туда на паромах.

Под удар стихии попали сотни жилых домов, школы, больницы и объекты инфраструктуры. В прибрежных районах фиксировались волны цунами высотой до одного метра, однако спустя три часа угроза повторных затоплений была снята.