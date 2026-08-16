Президент Южной Кореи предложил КНДР начать переговоры о прекращении войны

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён предложил КНДР начать переговоры о прекращении военного конфликта. Его слова передает «Рёнхап».

«Давайте отложим наши намерения угрожать друг другу и начнем обсуждение прекращения затянувшейся войны как непосредственно заинтересованные стороны... Я превращу энергию вражды и противостояния в импульс для мирного сосуществования и общего процветания»,— сказал президент на церемонии по случаю 81-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства.

Ли Чжэ Мён добавил, что хочет обсудить шаги по заморозке ядерной программы Пхеньяна. Он также заявил, что намерен заменить «нестабильную системы перемирия» полноценным миром на полуострове.

В прошлом году Сеул также пытался улучшить отношения с КНДР, однако Пхеньян отказался вести диалог со своим южным соседом. Власти Северной Кореи утверждали, что заявления представителей Южной Кореи о необходимости начать «эпоху примирения» не меняют «нутро правителя» Сеула, который, по словам сестры северокорейского лидера Ким Ё Чжон, сих пор «помешан на объединении путем поглощения» КНДР.