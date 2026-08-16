Президент Южной Кореи предложил КНДР начать переговоры о прекращении войны
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён предложил КНДР начать переговоры о прекращении военного конфликта. Его слова передает «Рёнхап».
«Давайте отложим наши намерения угрожать друг другу и начнем обсуждение прекращения затянувшейся войны как непосредственно заинтересованные стороны... Я превращу энергию вражды и противостояния в импульс для мирного сосуществования и общего процветания»,— сказал президент на церемонии по случаю 81-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства.
Ли Чжэ Мён добавил, что хочет обсудить шаги по заморозке ядерной программы Пхеньяна. Он также заявил, что намерен заменить «нестабильную системы перемирия» полноценным миром на полуострове.
В прошлом году Сеул также пытался улучшить отношения с КНДР, однако Пхеньян отказался вести диалог со своим южным соседом. Власти Северной Кореи утверждали, что заявления представителей Южной Кореи о необходимости начать «эпоху примирения» не меняют «нутро правителя» Сеула, который, по словам сестры северокорейского лидера Ким Ё Чжон, сих пор «помешан на объединении путем поглощения» КНДР.
В марте 2026 года президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён призвал КНДР вернуться за стол переговоров с США для формирования «нового будущего» и пообещал превратить перемирие в Корейской войне в мирный режим, уважая северокорейскую систему и не стремясь к объединению путём поглощения. В декабре 2025 года он уже предлагал восстановить каналы прямой связи с КНДР для возобновления диалога, обозначив первоочередными целями предотвращение случайных военных столкновений и прекращение страданий, вызванных разделом полуострова.
Южная Корея также провела закрытые переговоры с Россией по ядерной программе КНДР, где представители Сеула призвали Москву содействовать обеспечению мира на Корейском полуострове. В начале 2026 года Ли Чжэ Мён встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, где стороны обсудили вопросы мировой политики и экономики. В августе 2025 года, одновременно с началом американо-южнокорейских военных учений, Ли Чжэ Мён поручил министерствам подготовиться к поэтапному выполнению межкорейских соглашений.
При этом отношения между странами осложняются инцидентами, такими как запуск беспилотников частными лицами на северокорейскую территорию в период с сентября 2025 года по январь 2026 года, что вызвало сожаление у президента Южной Кореи и его обещание предотвратить подобные провокации в будущем. Сеул не оставляет попыток улучшить отношения с Пхеньяном, но КНДР отказывается от переговоров, утверждая, что заявления Южной Кореи о примирении не меняют ее намерения.