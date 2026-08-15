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В Севастополе при помощи средств РЭБ посадили шесть беспилотников

В разных частях Гагаринского района Севастополя при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) посадили шесть украинских БПЛА. Об этом со ссылкой на спасательную службу сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Чиновник отметил, что беспилотники не сдетонировали, пострадавших нет. «Сейчас территории оцеплены, спецслужбы проводят все необходимые работы»,— написал господин Развожаев в своем Telegram-канале.

Он напомнил гражданам о том, что нельзя подходить к обломкам или целым БПЛА. При их обнаружении необходимо звонить по номеру 112. «Доверяйте только официальной информации»,— добавил Михаил Развожаев

«Ъ-Кубань» писал, что в Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают силы противовоздушной обороны, а также мобильные огневые группы. В ночь на 15 августа над Севастополем было сбито 25 беспилотников.

Дмитрий Холодный

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