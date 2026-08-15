В Севастополе при помощи средств РЭБ посадили шесть беспилотников

В разных частях Гагаринского района Севастополя при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) посадили шесть украинских БПЛА. Об этом со ссылкой на спасательную службу сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Чиновник отметил, что беспилотники не сдетонировали, пострадавших нет. «Сейчас территории оцеплены, спецслужбы проводят все необходимые работы»,— написал господин Развожаев в своем Telegram-канале.

Он напомнил гражданам о том, что нельзя подходить к обломкам или целым БПЛА. При их обнаружении необходимо звонить по номеру 112. «Доверяйте только официальной информации»,— добавил Михаил Развожаев

«Ъ-Кубань» писал, что в Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают силы противовоздушной обороны, а также мобильные огневые группы. В ночь на 15 августа над Севастополем было сбито 25 беспилотников.

Дмитрий Холодный