В Севастополе при помощи средств РЭБ посадили шесть беспилотников
В разных частях Гагаринского района Севастополя при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) посадили шесть украинских БПЛА. Об этом со ссылкой на спасательную службу сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Чиновник отметил, что беспилотники не сдетонировали, пострадавших нет. «Сейчас территории оцеплены, спецслужбы проводят все необходимые работы»,— написал господин Развожаев в своем Telegram-канале.
Он напомнил гражданам о том, что нельзя подходить к обломкам или целым БПЛА. При их обнаружении необходимо звонить по номеру 112. «Доверяйте только официальной информации»,— добавил Михаил Развожаев
«Ъ-Кубань» писал, что в Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают силы противовоздушной обороны, а также мобильные огневые группы. В ночь на 15 августа над Севастополем было сбито 25 беспилотников.