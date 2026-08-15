Ночью 15 августа над Севастополем сбили 25 беспилотников
В ночь на 15 августа над Севастополем было сбито 25 беспилотников. 22 из них перехвачены мобильными огневыми группами, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его данным, пострадавших нет.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Спасательная служба города зафиксировала возгорание в лесу в Балаклавском районе. Открытое горение ликвидировано.
«Напоминаю: если вы обнаружили обломки от БПЛА, то не подходите к ним, а сразу звоните в 112. Доверяйте только официальной информации»,— написал чиновник в своем Telegram-канале.
Вчера «Ъ-Кубань» писал, что над Севастополем ликвидировали три БПЛА. Беспилотники были перехвачены и уничтожены в Гагаринском и Балаклавском районах.