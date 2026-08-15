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Ночью 15 августа над Севастополем сбили 25 беспилотников

В ночь на 15 августа над Севастополем было сбито 25 беспилотников. 22 из них перехвачены мобильными огневыми группами, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его данным, пострадавших нет.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Спасательная служба города зафиксировала возгорание в лесу в Балаклавском районе. Открытое горение ликвидировано.

«Напоминаю: если вы обнаружили обломки от БПЛА, то не подходите к ним, а сразу звоните в 112. Доверяйте только официальной информации»,— написал чиновник в своем Telegram-канале.

Вчера «Ъ-Кубань» писал, что над Севастополем ликвидировали три БПЛА. Беспилотники были перехвачены и уничтожены в Гагаринском и Балаклавском районах.

Дмитрий Холодный

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