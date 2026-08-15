Ночью 15 августа над Севастополем сбили 25 беспилотников

В ночь на 15 августа над Севастополем было сбито 25 беспилотников. 22 из них перехвачены мобильными огневыми группами, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его данным, пострадавших нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Спасательная служба города зафиксировала возгорание в лесу в Балаклавском районе. Открытое горение ликвидировано.

«Напоминаю: если вы обнаружили обломки от БПЛА, то не подходите к ним, а сразу звоните в 112. Доверяйте только официальной информации»,— написал чиновник в своем Telegram-канале.

Вчера «Ъ-Кубань» писал, что над Севастополем ликвидировали три БПЛА. Беспилотники были перехвачены и уничтожены в Гагаринском и Балаклавском районах.

Дмитрий Холодный