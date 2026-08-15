В Севастополе военные отражают атаку ВСУ
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают силы противоздушной обороны, а также мобильные огневые группы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
По словам губернатора, активная работа идет в районе Северной стороны и Гагаринском районах.
Власти Севастополя попросили местных жителей и гостей покинуть открытые пространства, оставаться в безопасных местах и не пренебрегать мерами безопасности.
«Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских беспилотников из различных средств поражения, в том числе из стрелкового оружия»,— сообщил Михаил Развожаев.
Ночью 15 августа над Севастополем было сбито 25 украинских БПЛА. 22 из них уничтожено мобильными огневыми группами.